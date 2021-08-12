HDP'den Altındağ açıklaması: Göçmenlere karşı başlatılan saldırılar, derhal toplumun bütün kesimleri ve siyasi muhalefet ile durdurulması gereken bir noktaya gelmiştir

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilerin ev ve iş yerlerini taşladı. HDP, sığınmacılara karşı saldırıların durdurulması çağrısında bulundu. HDP'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ankara’nın Altındağ ilçesinde göçmenlere karşı başlatılan saldırılar, derhal toplumun bütün kesimleri ve siyasi muhalefet ile durdurulması gereken bir noktaya gelmiştir. Herkese çağrımızdır, bu vahim noktayı görmeli ve her şeyden önce güvenli yaşam hakkını savunmalıyız."