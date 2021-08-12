Altındağ'da gerilim büyüyor; Suriyelilere ait ev ve işyerleri taşlandı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilerin ev ve iş yerlerini taşladı. Ankara Valiliği, yaptığı açıklamada olayların sona erdiğini duyurdu ve provokatif eylemlere karşı itibar edilmemesi çağrısı yaptı.

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bulunan bir parkta dün gece iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen gerilimde bıçakla yaralanan Emirhan Yalçın (18) kaldırıldığı hayatını kaybetmesi sonrası mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilerin ev ve iş yerlerini taşladı.

Bıçaklı yaralanma olayının ardından açıklama yapan Ankara Valiliği, iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Altındağ ilçesinde 10/08/2021 tarihinde bir parkta iki grup arasında yaşanan kavgada silahlı saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli Y.A.A. ve A.M.A., savunmalarının alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır" denildi.

Suriyelilere ait ev ve işyerleri taşlandı

Dün akşam yaşanan kavganın ardından mahallede başlayan gerginlik bugün devam etti. Polis ekipleri, Emirhan Yalçın'ın cenaze işlemleri sırasında mahallede yaşayan yabancı uyruklulardan bazılarını güvenlik amacıyla tahliye etti.



Mahalle sakinlerinden bazıları tahliye işlemine tepki gösterdi. Akşam saatlerinde mahalledeki gerginlik arttı. Battalgazi Mahallesinde toplanan kalabalık, yabancı uyrukluların iş yerlerinin camlarını kırdı, kepenklerini parçaladı.



Kalabalık, iş yerlerine girip bazı eşyaları dışarıya çıkartarak ateşe verdi. Yakılan ateş, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



Yabancı uyruklu bir vatandaşa ait otomobil de devirilerek ters çevrildi. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekilerinin mahallede güvenlik önlemleri devam ediyor.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valiliği, sosyal medya hesaplarından saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Altındağ ilçemizde bu akşam meydana gelen bir takım gösteri ve olaylar vatandaşlarımızın soğukkanlılığı ve emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları sonucu an itibariyle sona ermiştir. Halkımızın provakatif haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

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Ne olmuştu?

Ankara’da çok sayıda Suriyeli mültecinin yaşadığı Battalgazi Mahallesi’ndeki parkta iki grup arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Burada yabancı uyruklu bir kişi, Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Güler’i bıçakla yaraladı.

Yaralanan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Yalçın hayatını kaybetti.

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