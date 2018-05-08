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HDP, Demirtaş'ın serbest bırakılması için AYM ve AİHM'e başvurmaya hazırlanıyor

"HDP baraj altında bırakılırsa bu AKP-MHP koalisyonuna 70-75 vekil hediye etmek demektir"

08 Mayıs 2018 12:33

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterdikleri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın seçim sürecinde serbest bırakılması için, YSK'ya başvuruda bulunmalarının ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) de başvuracaklarını söyledi.

YSK’ya başvur yaptıklarını ifade eden Beştaş, “Demirtaş’ın adaylığı çok değerlidir. Bu aynı zamanda demokratik siyasette ısrarın yansımasıdır. İkinci turda biz yine Demirtaş ile birlikte bu yarışa devam edeceğiz” dedi.

Beştaş TBMM’de dün basın açıklaması yapan Beştaş, cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın cezaevinden çıkması gerektiğini savunarak şöyle devam etti: 

“Kampanyayı bizzat yürütmesi için, serbest kalması için AYM’ye, AİHM’ye, yargılandığı mahkemeye başvuracağız. YSK’ya da seçimin adil özgür koşullarda yapılması için taleplerimizi sunacağız. Demirtaş bırakın televizyona çıkmayı fotoğraf gönderebilmek için bile bir çok bürokratik yolu aşmak zorunda.”

HDP’nin 24 Haziran erken genel seçiminde barajı aşıp aşmayacağına yönelik değerlendirmeleri de yanıtlayan Beştaş, “HDP baraj altında bırakılırsa bunun AKP-MHP koalisyonuna 70-75 vekil hediye etmek demektir” dedi. 

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