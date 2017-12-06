HDP: Demirtaş'ı savunucak avukat 1250, mahkeme salonu 20 kişilik

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş\'ın tutuklu olduğu davada yarın ilk duruşması yapılacak iken, HDP Genel merkezinden yapılan açıklamada Demirtaş\'ı 1250 avukatın savunacağını ancak, Sincan\'da 20 kişi kapasiteli bir duruşma salonu tahsis edildiği belirtildi.

HDP MYK üyesi ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran imzası ile yapılan yazılı açıklamada, Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş hakkında yürütülen dava ve soruşturmaların yargının siyasallaşmasının en bariz örneklerini oluşturduğu öne sürüldü.

\'1250 AVUKAT SAVUNMA YAPACAK, 20 KİŞİLİK SALON TAHSİS EDİLMİŞ\'

Demirtaş\'ın gözaltına alınması ve tutuklunma sürecinin anlatıldığı açıklamada, ilk duruşmasının tutuklanmasından 399 gün sonra yarın yapılacağı belirtilerek şöyle denildi:

\"Sayın Demirtaş’ın halktan kaçırılması, duruşmaya çıkartılmamasıyla sınırlı değildir. Yargılamanın herkese açık olması gerekir. Aksi durum aleniyet ilkesine aykırılık teşkil eder. Sayın Demirtaş’ın dosyası basından, uluslararası gözlemci heyetlerden, ailesinden ve avukatlarından da kaçırılmaktadır. Ankara Adliyesi Adalet Komisyonu, Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonunun küçük olduğu iddiası ile duruşmanın Sincan Cezaevi Kampusu içerisindeki 20 izleyici kapasiteli en küçük baraka salonda yapılmasına karar vermiştir. Adalet Komisyonu’nun bu kararı hukuki gerekçelerden uzak siyasi amaçlarla alınmıştır. Tahsis edilen salon savunma hakkını da ihlal eder niteliktedir. Sayın Demirtaş’ı savunacak avukat sayısı 1250’nin üzerindedir. Tahsis edilen salonla avukatların davaya dahil olması engellenmeye çalışılmaktadır. Eş Genel Başkanımızın tutuklu olarak yargılandığı davanın soruşturma aşamasında, 11.01.2017 tarihinde iddianame düzenlenmesi sonrasında, Diyarbakır 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyası ile yargılamaya geçilmesine karar verilmiştir. Yargıtay, Selahattin Demirtaş’ın yargılamasının \'kamu güvenliği için tehlikeli\' olması gerekçesi ile dosyanın Diyarbakır’dan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne nakline karar vermiştir. Bu karar üzerine dosya Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne kaydedilmiştir. Sayın Demirtaş’ın yargı süreci hukuka aykırı karar ve eylemlerle doludur. Sadece bu saydıklarımız bile 7 Aralık’ta başlayacak olan yargılamanın hukuki değil siyasi nitelikte olduğunun; kararın hukuk ilkeleri ile değil siyasi saiklerle verileceğinin çok açık örnekleridir.\"