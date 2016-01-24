HDP, Demirtaş ve Yüksekdağ'la 'devam' dedi

HDP 2. Olağan Kongresi'nde Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yeniden eş genel başkanlığa seçildi. Demirtaş, kongrede yaptığı konuşmada, "Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda önyargısız bir şekilde barış arayacaklarını, samimiyetlerini ortaya koyacaklarını söyledi. Demirtaş, "Yeni anayasaya giden yolda temizlik yapacağız. Medyayı özgür bırakacağız, ölümleri durduracağız ve müzakere masasını yeniden kuracağız" dedi.

HDP'nin barış konusunda en fazla çaba sarfeden parti olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığının anlaşıldığını ifade eden Demirtaş, "Hepimiz yaşanan ölümlerden dolayı travma geçiriyoruz" diye konuştu.

Demirtaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Israrla siz bölücüsünüz diyenlerin tuzağına düşmeden yeni bir birlik kurmaya çalıştığımızı anlatmaya devam ettik. Tekliği dayatarak birlik sağlayabilirsiniz çok tehlikelidir. Nazi Almanyası da denedi, faturası çok ağır oldu. Ya toplumu tekleştirmeye çalışırsınız oradan faşizm çıkar ama toplum baskıyla korkuyla tehditle bir arada tutulmaya çalışılır. Türkiye'de bu yapılıyor. Ya da bizim önerdiğimiz gibi bir çoğulcu demokrasi içinde birliği sağlarsınız. Biz neyi bölüyoruz faşizmin yarattığı bu tekçiliği bölüyoruz. Bu kadar. Bu bölünmezse ülke birleşemiyor ki. Asil bölücü anlayış bu tekçi anlayıştır. Kürt partisi ediyorlar. Kürt partisi olmalı ama biz sadece Kürtlerin partisi değiliz, Türklerin de Ermenilerin, Arap'ların, Çerkeslerin, Gürcülerin de partisiyiz. Biz din partisi değiliz ama bütün inançların partisiyiz. Türkiye böyle bir coğrafyadır. Bu çok kültürlü yapının fotoğrafı budur."

Özyönetimin, özerkliğin hendekle, barikatla ilgisi olmadığını ve bunun olağanüstü bir durum olduğunu kaydeden Demirtaş, iki aydır insanların evlerinden dışarı çıkmadığını, yiyeceklerinin, sularının sınırlı olduğunu söyledi. Demirtaş, "Bu kadar sivil insanın tamamının özgürlüklerinin ve haklarının kesintisiz olarak ihlal edildiği bir rejimin adı ileri demokrasi olabilir mi? Sivil katliamı olmamış diyor Başbakan, bebekler var, 70 yaşındaki kadınlar var. 190'dan fazla ismin katledildiği ortadayken sivil katliam yok deniyor" diye konuştu.

Yeni anayasa süreci konusunda da dikkat çekici açıklamalar yapan Demirtaş şunları söyledi:

"Anayasa uzlaşma komisyonunda önyargısız bir şekilde barış arayacağız. Gönlümüzü, kapımızı açtığımızı göstermek istiyoruz. Samimiyetimizi ortaya koymak istiyoruz. Anayasaya giden yolda temizlik yapacağız. Medyayı özgür bırakacağız, fikirleri özgür bırakacağız. Çatışmayı, ölümleri durduracağız. Müzakere masasını kuracağız ve parlamentoda anayasayı daha rahat konuşacağız. Bu yol temizliğini yapmadan anayasa yapmaya nasıl yürüyebiliriz. Özyönetimi savunamıyoruz. Neden? Çünkü medyada sözümüz yok, ambargo uygulanıyor. Savcı dava açıyor. Vali, kaymakam öz yönetimi kullanma ihtimali olanı görevden alıyor, tutukluyor. Böyle bir ortamda biz öz yönetimi nasıl savunacağız. Ama başkanlığı savunmak serbest. Sabahtan akşama davul zurnayla başkanlık diye bağırsanız serbest. Demokratik siyasi kanallar tıkalı bizim için. Bunu düzeltmemiz lazım. Bunu başarırsak, bütün sorunların önünü açarız. HDP olarak bu yol temizliğini yapacak partilerle birlikte çalışmaya hazırız."

Yüksekdağ: Bölen değil birleştireniz

Kongrede ilk konuşmayı yapan HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ ise siyasi alanın hapishane haline getirilmeye çalışıldığını HDP'nin buna ve dayatılan tekçi anlayışa karşı çıktığını söyledi.

HDP'nin bölen siyaset anlayışı karşısında birleştiren bir köprü görevi gördüğünü vurgulayan Yüksekdağ, "Aylardan bu yana tankları, topları, bildikleri bütün diktatörlük numaralarıyla o köprüyü yıkmaya çalışıyorlar ama o köprü yıkılmadı, dimdik ayakta. Çünkü umut dimdik ayakta" diye konuştu.

Yüksekdağ şunları söyledi: "Bütün enerjilerini başkanlık modeli altında diktatörlük despotizmini inşa etmeye harcıyorlar. Alevilerin, işçilerin, emekçilerin, halkımızın ne istediğiyle ilgilenmiyorlar. Aksine bu siyasi iktidarın nezdinde istemek, söz söylemek suç. Barış istemek suç. Bu siyasi iktidarın nezdinde gençler ortadan kaldırılması gereken varlıklar. Bütün diyalog kanallarının kapatıldığı, parlamentonun işlevsiz hale getirildiği bir saray tahakkümü ve vesayetinden bahsediyoruz. Böyle bir iktidar karşısında direnmek haktır."

Demirtaş ve Yüksekdağ'la devam

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki kongrede konuşmaların ardından, yapılan oylamalarla faaliyet ve mali raporlar kabul edildi.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın dışında eş genel başkan adayının çıkmadığı kongrede seçime geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yeniden eş genel başkanlığa seçildi.

Eş genel başkanların yanı sıra Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu'nun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.

İşte HDP'nin yeni PM üyeleri

Başkanlık seçiminin ardından HDP'nin PM üyeleri de belli oldu. İşte HDP'nin yeni PM üyeleri:

Abdullah Alagöz

Abdurrahman Doğar

Ahmet Kaya

Ali Kenanoğlu

Ali Ürküt

Alp Altınörs

Arife Çınar

Asiye Kolçak

Aycan İrmez

Ayhan Bİlgen

Aysel Çalağan

Aysel Tuğluk

Ayşe Berktay

Ayşe Erdem

Azad Barış

Aziz Tunç

Bedriye Yorgun

Berat Birtek

Berfin Azdal

Berfin Özgü Köse

Berfum Çolak

Besime Konca

Beycan Taşkıran

Can Memiş

Celalettin Can

Cemal Çşgun

Cemil Elden Cihan Erdal

Çoşkun Üsterci

Çilem Küçükkeleş

Dara Demiralp

Dilek Aykan

Doğan Erbaş

Edibe Şahin

Elif Tuğra

Emine Beyza Üstün

Emirali Türkmen

Erkan Cengiz

Erkan Metin

Fatma Gök

Fatma Kurtulan

Feray Mertoğlu

Fırat Epözdemir

Fırat Yaman

Filiz Koçali

Genay Gürsoy

Gülçin İsbert

Gülsen Ülker

Gülsüm Ağaoğlu

Gülşen Uzuner

Günay Kubilay

Hatice Kavran

Hişyar Özsoy

Hüsamettin Özdem

Hüseyin Yılmaz

İbrahim Akın

İlkay Yenigün

Kadir Selamet

Kıvanç Eliaçık

Mahmut Çelik

Mehtap Kıyar

Metin Kılıç

Mizgin Ermiş

Murat Mıhçı

Musa Piroğlu

Murat Avcı

Müge Yamanyılmaz

Mülkiye Birtane

Nadir Yıldırım

Nadiye Gürbüz

Nimet Sezgin

Nimetullah Erdoğmuş

Nuran İmir

Orhan Çelebi

Osman Baydemir

Osman Demirci

Osman Ergin

Ömer Önen

Pınar Akdemir

Pınar Aydınlar

Rana Özpolat

Rıdvan Turan

Sandra Nalbant

Hakkı Saruhan OLUÇ

Seher Akçınar Bayar

Semra Uzunok

Serpil Kemalbay Peközegü

Sevgi Örüç

Sezai Temelli

Sezgin Kartal

Siber Erduman

Songül Erol Abdil

Sultan Özcan

Suzan Karabaş

Şükran Dağ Cabir

Yeliz Yıldırım

Yurdusev Özsökmenler

Yüksel Budak

Zana Döner

Ziya Çalışkan