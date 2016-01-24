HDP, Demirtaş ve Yüksekdağ'la 'devam' dedi

HDP 2. Olağan Kongresi'nde Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yeniden eş genel başkanlığa seçildi. Demirtaş, kongrede yaptığı konuşmada, "Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda önyargısız bir şekilde barış arayacaklarını, samimiyetlerini ortaya koyacaklarını söyledi. Demirtaş, "Yeni anayasaya giden yolda temizlik yapacağız. Medyayı özgür bırakacağız, ölümleri durduracağız ve müzakere masasını yeniden kuracağız" dedi.
HDP'nin barış konusunda en fazla çaba sarfeden parti olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığının anlaşıldığını ifade eden Demirtaş, "Hepimiz yaşanan ölümlerden dolayı travma geçiriyoruz" diye konuştu.
Demirtaş konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Israrla siz bölücüsünüz diyenlerin tuzağına düşmeden yeni bir birlik kurmaya çalıştığımızı anlatmaya devam ettik. Tekliği dayatarak birlik sağlayabilirsiniz çok tehlikelidir. Nazi Almanyası da denedi, faturası çok ağır oldu. Ya toplumu tekleştirmeye çalışırsınız oradan faşizm çıkar ama toplum baskıyla korkuyla tehditle bir arada tutulmaya çalışılır. Türkiye'de bu yapılıyor. Ya da bizim önerdiğimiz gibi bir çoğulcu demokrasi içinde birliği sağlarsınız. Biz neyi bölüyoruz faşizmin yarattığı bu tekçiliği bölüyoruz. Bu kadar. Bu bölünmezse ülke birleşemiyor ki. Asil bölücü anlayış bu tekçi anlayıştır. Kürt partisi ediyorlar. Kürt partisi olmalı ama biz sadece Kürtlerin partisi değiliz, Türklerin de Ermenilerin, Arap'ların, Çerkeslerin, Gürcülerin de partisiyiz. Biz din partisi değiliz ama bütün inançların partisiyiz. Türkiye böyle bir coğrafyadır. Bu çok kültürlü yapının fotoğrafı budur."
Özyönetimin, özerkliğin hendekle, barikatla ilgisi olmadığını ve bunun olağanüstü bir durum olduğunu kaydeden Demirtaş, iki aydır insanların evlerinden dışarı çıkmadığını, yiyeceklerinin, sularının sınırlı olduğunu söyledi. Demirtaş, "Bu kadar sivil insanın tamamının özgürlüklerinin ve haklarının kesintisiz olarak ihlal edildiği bir rejimin adı ileri demokrasi olabilir mi? Sivil katliamı olmamış diyor Başbakan, bebekler var, 70 yaşındaki kadınlar var. 190'dan fazla ismin katledildiği ortadayken sivil katliam yok deniyor" diye konuştu.
Yeni anayasa süreci konusunda da dikkat çekici açıklamalar yapan Demirtaş şunları söyledi:
"Anayasa uzlaşma komisyonunda önyargısız bir şekilde barış arayacağız. Gönlümüzü, kapımızı açtığımızı göstermek istiyoruz. Samimiyetimizi ortaya koymak istiyoruz. Anayasaya giden yolda temizlik yapacağız. Medyayı özgür bırakacağız, fikirleri özgür bırakacağız. Çatışmayı, ölümleri durduracağız. Müzakere masasını kuracağız ve parlamentoda anayasayı daha rahat konuşacağız. Bu yol temizliğini yapmadan anayasa yapmaya nasıl yürüyebiliriz. Özyönetimi savunamıyoruz. Neden? Çünkü medyada sözümüz yok, ambargo uygulanıyor. Savcı dava açıyor. Vali, kaymakam öz yönetimi kullanma ihtimali olanı görevden alıyor, tutukluyor. Böyle bir ortamda biz öz yönetimi nasıl savunacağız. Ama başkanlığı savunmak serbest. Sabahtan akşama davul zurnayla başkanlık diye bağırsanız serbest. Demokratik siyasi kanallar tıkalı bizim için. Bunu düzeltmemiz lazım. Bunu başarırsak, bütün sorunların önünü açarız. HDP olarak bu yol temizliğini yapacak partilerle birlikte çalışmaya hazırız."
Yüksekdağ: Bölen değil birleştireniz
Kongrede ilk konuşmayı yapan HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ ise siyasi alanın hapishane haline getirilmeye çalışıldığını HDP'nin buna ve dayatılan tekçi anlayışa karşı çıktığını söyledi.
HDP'nin bölen siyaset anlayışı karşısında birleştiren bir köprü görevi gördüğünü vurgulayan Yüksekdağ, "Aylardan bu yana tankları, topları, bildikleri bütün diktatörlük numaralarıyla o köprüyü yıkmaya çalışıyorlar ama o köprü yıkılmadı, dimdik ayakta. Çünkü umut dimdik ayakta" diye konuştu.
Yüksekdağ şunları söyledi: "Bütün enerjilerini başkanlık modeli altında diktatörlük despotizmini inşa etmeye harcıyorlar. Alevilerin, işçilerin, emekçilerin, halkımızın ne istediğiyle ilgilenmiyorlar. Aksine bu siyasi iktidarın nezdinde istemek, söz söylemek suç. Barış istemek suç. Bu siyasi iktidarın nezdinde gençler ortadan kaldırılması gereken varlıklar. Bütün diyalog kanallarının kapatıldığı, parlamentonun işlevsiz hale getirildiği bir saray tahakkümü ve vesayetinden bahsediyoruz. Böyle bir iktidar karşısında direnmek haktır."
Demirtaş ve Yüksekdağ'la devam
Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki kongrede konuşmaların ardından, yapılan oylamalarla faaliyet ve mali raporlar kabul edildi.
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın dışında eş genel başkan adayının çıkmadığı kongrede seçime geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yeniden eş genel başkanlığa seçildi.
Eş genel başkanların yanı sıra Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu'nun asil ve yedek üyeleri de belirlendi.
İşte HDP'nin yeni PM üyeleri
Başkanlık seçiminin ardından HDP'nin PM üyeleri de belli oldu. İşte HDP'nin yeni PM üyeleri:
Abdullah Alagöz
Abdurrahman Doğar
Ahmet Kaya
Ali Kenanoğlu
Ali Ürküt
Alp Altınörs
Arife Çınar
Asiye Kolçak
Aycan İrmez
Ayhan Bİlgen
Aysel Çalağan
Aysel Tuğluk
Ayşe Berktay
Ayşe Erdem
Azad Barış
Aziz Tunç
Bedriye Yorgun
Berat Birtek
Berfin Azdal
Berfin Özgü Köse
Berfum Çolak
Besime Konca
Beycan Taşkıran
Can Memiş
Celalettin Can
Cemal Çşgun
Cemil Elden Cihan Erdal
Çoşkun Üsterci
Çilem Küçükkeleş
Dara Demiralp
Dilek Aykan
Doğan Erbaş
Edibe Şahin
Elif Tuğra
Emine Beyza Üstün
Emirali Türkmen
Erkan Cengiz
Erkan Metin
Fatma Gök
Fatma Kurtulan
Feray Mertoğlu
Fırat Epözdemir
Fırat Yaman
Filiz Koçali
Genay Gürsoy
Gülçin İsbert
Gülsen Ülker
Gülsüm Ağaoğlu
Gülşen Uzuner
Günay Kubilay
Hatice Kavran
Hişyar Özsoy
Hüsamettin Özdem
Hüseyin Yılmaz
İbrahim Akın
İlkay Yenigün
Kadir Selamet
Kıvanç Eliaçık
Mahmut Çelik
Mehtap Kıyar
Metin Kılıç
Mizgin Ermiş
Murat Mıhçı
Musa Piroğlu
Murat Avcı
Müge Yamanyılmaz
Mülkiye Birtane
Nadir Yıldırım
Nadiye Gürbüz
Nimet Sezgin
Nimetullah Erdoğmuş
Nuran İmir
Orhan Çelebi
Osman Baydemir
Osman Demirci
Osman Ergin
Ömer Önen
Pınar Akdemir
Pınar Aydınlar
Rana Özpolat
Rıdvan Turan
Sandra Nalbant
Hakkı Saruhan OLUÇ
Seher Akçınar Bayar
Semra Uzunok
Serpil Kemalbay Peközegü
Sevgi Örüç
Sezai Temelli
Sezgin Kartal
Siber Erduman
Songül Erol Abdil
Sultan Özcan
Suzan Karabaş
Şükran Dağ Cabir
Yeliz Yıldırım
Yurdusev Özsökmenler
Yüksel Budak
Zana Döner
Ziya Çalışkan