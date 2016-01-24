HDP'li vekiller acil görüşme talebiyle İçişleri Bakanlığı'na gitti

HDP Milletvekilleri Behçet Yıldırım, Hişyar Özsoy, Hüda Kaya, Nimetullah Erdoğmuş ve Sibel Yiğitalp'in Cizre'de yerlerinin hükümet yetkilileri tarafından bilindiği belirtilen yaralılara ambulans gönderilmesinin sağlanması için İçişleri Bakanlığı'na gittiği bildirildi.

HDP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı'na acil görüşme talebiyle gidildiği ifade edilerek şöyle denildi:

"Milletvekillerimiz Sayın Behçet Yıldırım, Sayın Hişyar Özsoy, Sayın Hüda Kaya, Sayın Nimetullah Erdoğmuş ve Sayın Sibel Yiğitalp, Cizre'de yaralı olan ve tam yerlerini hükümet yetkililerinin bildiği yaralılara ambulans gönderilmesinin sağlanması için acil görüşme talebiyle İçişleri Bakanlığı'na gitmişlerdir."