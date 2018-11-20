HDP: Demirtaş ve tutuklu seçilmişler serbest bırakılmalı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik karar verdi.

AİHM'in ardından HDP'den ilk açıklama Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den geldi. Temelli, "AİHM kararına uyulsun Demirtaş ve tüm vekil arkadaşlarımız hemen serbest bırakılsın" dedi.

HDP'nin Twitter hesabından ise Demirtaş ve tutuklu eski milletvekillerinin Genel Kurulda çektirdiği bir fotoğrafla birlikte

"AİHM önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için gerekli adımların atılmasına karar verdi. Mahkemeler derhal bu kararın gereğini yerine getirmeli, Demirtaş ve tutuklu seçilmişler serbest bırakılmalıdır.

Tüm halklar bu sese ses vermeli, bu hukuksuzluk son bulmalıdır. AİHM’in ders niteliğindeki kararı, milyonların iradesi olan seçilmişlerin özgür kalmasını gerektirir.

Demirtaş’ın cezaevinde kaldığı her bir dakika hukuksuzluktur. Karar tüm tutuklu vekillerimiz için emsal teşkil etmektedir. Milyonların iradesi vekiller özgür olmalıdır." açıklaması yapıldı.

Diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan ise "Demirtaş ve vekillerimizin tutuklu kaldığı her an hukuksuzluktur. AİHM son sözü söylemiştir" mesajını paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AİHM'in Demirtaş kararına ilişkin "Beklendiği ve hukuken adilane olduğu gibi ağır ihlâl: Çok nadir kullanılan 18. Madde (Haklara getirilecek kısıtlanmaların sınırlanması) de ihlâl edilenler haklar arasında sayıldı. Vekiller için emsal olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.