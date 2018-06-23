HDP de son mitinglerini yaptı: Rüyayı gerçek kılmak bizlerin elinde

24 Haziran’daki seçimler öncesinde bütün siyasi partiler teker teker son mitinglerini yaparak seçim çalışmalarını sonlandırdı. Halkların Demokratik Partisi, final mitinglerinden ilkini bu sabah Van’da düzenledi.

Beşyol Meydanı’ndaki mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Demokratik bir anayasayı hep birlikte hayata geçirelim. Eşit yurttaşlık temelinde herkes buluşsun” dedi ve ekledi:

“Kimse dışlanmasın, ötekileştirilmesin. Yan yana gelelim. Alevi'si, Kürt'ü, Türk'ü ve kim varsa evrensel hukuk normlarında yan yana gelelim. Kuvvetler ayrılığını inşa edelim. İnsan haklarına tavizsiz saygı gösteren bir demokratik anayasa var edelim.

“İşte o zaman barışın önü açılır ve halklar bir arada çözümü var eder. O çözüm o kadar uzakta değil. O çözüm 24 Haziran'da sizin iradeniz, oylarınız ve geleceğe sahip çıkmanızladır. Bunu da hep birlikte yapacağız. Ülkenin beklediği çözümü hep birlikte var edeceğiz."

"Yarın HDP’nin parlamentoda olacağı, ülkeyi Demirtaş’ın yöneteceği bir güne uyanacağız"

Van'daki miting sırasında alanda internetin kesildiği şikayetleri yapılırken; HDP, ikinci ve son mitingini ise İzmir'de düzenledi. Burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kadının fendi, yarın sandıkların rengi olacaktır. Yarın tarihi bir fırsattır" dedi. HDP Genel Merkezi, Twitter hesabından her iki mitingde de alana canlı yayın aracının alınmamasını protesto etti.

Buldan, mitinge gelmesi planlanan HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, bugün Ankara'da gözaltına alınan HDP'lilerle ilgilenmek için Ankara'da kalması gerektiğini ve bu yüzden mitinge gelemediğini duyurdu. 24 Haziran'da karanlıkla aydınlık arasında bir tercih yapılacağını belirten Buldan, sözlerine şöyle devam etti:

“Herkesin ülkenin sorunlarını tartışabildiği, yargının bağımsız olduğu, OHAL’in olmadığı, KHK’lerle insanların ihraç edildiği bir Türkiye hayal değildir. Bu rüyayı gerçek kılmak bizlerin elindedir.

“Hep birlikte kazanacağız! Hep birlikte başaracağız!”

“Çocuklarımızın geleceği için aydınlık bir Türkiye için, özgür ve eşit koşullarda bir yaşam için bir oy HDP’ye bir oy Demirtaş’a diyeceğiz. Yarın HDP’nin parlamentoda olacağı, ülkeyi Demirtaş’ın yöneteceği büyük bir güne uyanacağız. Oylarımızı çalmaya çalışacaklar, oylarımıza sahip çıkacağız.

“Biz Denizlere, Mahirlere, Demirtaş’a, Yüksekdağ’a soz verdik. Biz o limana özgürlük gemisini ulaştırmaya söz verdik. İzmir limanına özgürlük gemisi ulaşacak.

“Hep birlikte kazanacağız! Hep birlikte başaracağız!”