HDP de çekildi; Kadına Şiddet Komisyonu'nda yalnızca AKP ve MHP üyeleri kaldı

CHP ve İyi Parti'nin ardından HDP de Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekilme kararı aldı. Komisyonda, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP üyeleri kaldı.

HDP, Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu'ndan çekildi.

3 Parti'nin çekilmesiyle Araştırma Komisyonunda sadece AKP ve MHP'li üyeler kaldı. Böylelikle, 15 üyeli komisyonda 7'si AKP, 1'i de MHP kontenjanından olmak üzere 8 üye kalmış oldu.

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'ndan ilk olarak CHP'li üyeler çekilmişti. Daha sonra İyi Parti de çekilme kararı almıştı.

CHP'li üyeler kararlarının gerekçelerini; "çalışmaların monolog şekilde yapılması, işleyişin kendileriyle paylaşılmaması, konuşma sürelerinin sürekli kesilmesi ve çok eşliliği savunan, 15 yaşında çocukların evlenmesini normalleştiren, 6284 sayılı kanunun kaldırılması konusunda taleplerini yönelten kişilerin komisyona davet edilmesi" olarak açıklamıştı.

Komisyona İyi Parti kontenjanından üye olan Ankara Milletvekili Şenol Sunat da "Meclis araştırma komisyonunun, çoğulcu değil, çoğunlukçu bir anlayışla çalışmaları devam ettireceği, yıllardır sürdürülen kadın hakları ve kadına yönelik şiddeti önleme konusunda, kazanımlardan geri adım atılacağı ve belli kesimleri memnun etmek için kanunlarda değişikliklere gidecek alt yapıyı hazırlamaya çalıştığı ortadadır" demişti.

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TIKLAYIN - CHP, ‘Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’ndan çekildi; "15 yaşında çocukların evlenmesini savunan kişiler komisyona davet edildi"