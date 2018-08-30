HDP, Cumartesi Anneleri'ne şiddeti Meclis'e taşıdı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, faili meçhul cinayetler ve zorla kaybetme suçları ile Cumartesi Anneleri'ne yönelik şiddetin araştırılması için “Faili Meçhullerin İncelenmesi, Yüzleşme ve Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Komisyonu” kurulmasını teklif etti.

TIKLAYIN - Cumartesi Anneleri'nin 700. haftasına yasak!

Araştırma önergesinde, komisyonun neden kurulması gerektiğini şöyle açıkladı:

“Ülkemizde faili meçhul cinayetlerin ve derin devlet tipi örgütlenmelerin tamamen ortadan kalkması, Türkiye’nin insan hakları ilkelerine saygılı bir demokrasiye kavuşması için geçmişte yaşanan faili meçhullerin incelenmesi, yeni suçlar doğuran cezasızlığın ortadan kalkması ve faillerin yargılanması büyük önem taşıyor.

“Bu konuda, hiçbir iktidar ya da politikacının meşrebine, iyiniyet ve kötüniyetine bağlı olmaksızın ilkeli bir çalışma yürütmek, hakikatle yüzleşmek; gerçeklerin ortaya çıkması için yegane yoldur.

“Demokratik haklarını kullanarak Galatasaray Meydanında 700 haftadır eylem yapan Cumartesi Anneleri/İnsanlarının eylemine yönelik engelleme ve şiddetin de araştırılması, hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere sorumluların soruşturulması gerekir.”

“Eyleme bir saat kala yasaklandı”

Araştırma önergesinde, 700. hafta eylemine yapılan saldırıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak için her Cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın geçen hafta gerçekleştirmek üzere bir araya geldiği 700. hafta eylemi, eyleme bir saat kala yasaklandı.

“80’li yaşlarındaki kayıp yakınlarına ve onlara desteğe gelenlere sert müdahalede bulunan kolluk güçlerinin, yurttaşları yerlerde sürüklerken, plastik mermi kullanırken ve milletvekillerini darp ederken görüntüleri basına yansıdı.

“Eyleme yönelik saldırının ardından aralarında gazetecilerin de bulunduğu onlarca yurttaş gözaltına alındı.”

“AKP’li vekiller Erdoğan'ı ağlayarak dinlemişti”

Önergede, dönemin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kayıp yakınlarıyla yaptığı görüşmeye de değinildi:

“Cumartesi insanları, karanlık bir dönemle hesaplaşmak ve Türkiye’nin demokratikleşmesi adına üstlendikleri önemli rolle, geçtiğimiz yıllarda iktidarın faili meçhullerin incelenmesine ilişkin bazı adımlar atmalarını sağladılar.

“Dönemin Başbakanı Erdoğan, 2011 yılında, içlerinde oğulları 1980'de gözaltında kaybedilen iki anne; Berfo Kırbayır ve Elmas Eren’in de olduğu Cumartesi Anneleri'nden bir grupla Dolmabahçe'de buluşmuştu. Erdoğan, görüşmenin ardından partisinin grup toplantısında Berfo Kırbayır'ı anlatmış, AKP’li vekiller Erdoğan'ı ağlayarak dinlemişti.

“O dönemde faili meçhullere ilişkin pek çok soruşturma başlatılmış, davalar açılmıştı.

“Ne var ki, faili meçhullere ilişkin açılan davalardan yıllardır bir sonuç çıkmadığı gibi, Cumartesi Annelerinin 700. hafta eylemine şiddetle müdahale edildi.”