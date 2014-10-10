HDP çözüm sürecinin hızlandırılmasını istedi

Kobanê protestolarında yaşananların ardından İçişleri Bakanı Efkan Ala ile görüşen HDP heyeti, çözüm süreci ile ilgili adımların hızlandırılması gerektiği açıklandı.

HDP heyetinin yaptığı basın açıklaması şöyle: "Heyetimiz sürecin çatışmalı bir hal aldığı günden beri yürüttüğü temaslar kapsamında bu akşam İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede gerek Suruç Mürşitpınar sınırında yaşanan olumsuzluklar, gerekse de 25 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan olaylar hakkında düşünce tespit ve önerilerimiz kendisine aktarılmıştır.

Diyalog, daha büyük sıkıntıların yaşanmaması için vazgeçilmez en temel yöntemimiz olmalı düşüncesiyle bu temaslarımızı ilgili tüm devlet ve hükümet yetkilileriyle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu diyaloglar sonunda Kobanê’deki katliam tehlikesinin bertaraf edilmesi, çözüm süreci ile ilgili adımların hızlandırılması ve toplumsal olaylara yaklaşım konusunda gerekli hassasiyetlerin gösterilmesi, toplumsal barışımızın en temel güvencesi haline dönüşmüştür.

Bu konuda hükümetin de üzerine düşen sorumlulukları ivedilikle yerine getirmesi elzemdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."