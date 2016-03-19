HDP: Çözüm için risk ve sorumluluk almaya hazırız

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen Beyoğlu'ndaki terör saldırısını değerlendirdi VE "Bütün sorunların konuşularak çözülmesi konusunda her türlü riski ve sorumluluğu almaya varız" dedi.

Siyaset kurumuna vurgu yapan Bilgen, "Öncelikle, artık siyaset kurumunun bu sorunu çözme konusunda kınama ötesi bir sorumluluk üstlenmesi gerekir. Bunun için daha kaç patlamanın ve kaç ölümün olmasını bekleyeceğiz" dedi.

Bilgen, KRT'den Çağlar Cilara'nın yayınına telefonla bağlanarak İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bilgen, sorunun çözümü konusunda risk almaya hazır olduklarını bildirdi.

İnsanların yaşamının tehdit altında olduğunu söyleyen Bilgen, "Burada çok açık bir biçimde insan yaşamını artık tehdit eden, çok açıkça yaşama hakkını, insan ve toplum güvenliğini tehdit eden bir durum var. Şehirler artık yaşanmaz hale geliyor. Bu, bir ülkenin büyükelçiliği tarafından önceden görülüyor, kendi personeli izinli sayılıyor, işyerleri, okullar kapatılıyor ama vali buna tepki gösteriyorsa bu tabloyu dönüp yeniden değerlendirmek zorunlu" diye konuştu.

Bilgen, "terör saldırıları ile ilgili HDP'nin üzerine düşen sorumluluklar var mı sorusuna" ise şöyle yanıt verdi:

"Ülkenin güvenlikle ilgili sorumluluğu iktidardadır. Elbette bütün partilerin, bütün siyasetçilerin sorumluluğu vardır, bunu çözme konusunda da biz defalarca TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını, özel gündemle toplanılmasını, yani bu işin bütün boyutları ile ele alınması gerektiğini söylüyoruz. Ama ne yazıkki bu işi sadece kınama ve hamasetle ele alma eğilimi hala devam ediyor. Biz kanın durması ve bütün sorunların konuşularak çözülmesi konusunda bugüne kadar da bundan sonra da her türlü riski ve sorumluluğu almaya varız. İktidarın, ülkeyi yönetenlerin birilerini suçlamadan önce dönüp bu işi nasıl yönettikleri ile yüzleşmeleri gerekir."

"Ülke, ciddi bir kaosa ve krize doğru sürükleniyor" diyen Bilgen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durumdan çıkılabilmesi için biz tavır koyduk, bundan sonra da ortak aklın, ortak vicdanın gelişmesi için üzerimize düşeni yaparız."

Operasyonlarla ilgili de soruları yanıtlayan Bilgen, "Türkiye'nin hem dış politikası hem de Kürt sorununa yaklaşımı Türkiye'yi şiddetin, kaosun içine soktu. Kürt sorununu silahla bastırmaya çalışmak bu sonucu ortaya çıkardı" dedi.