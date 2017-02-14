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Politika

HDP: Bizsiz referandum yapma çabası siyasi ahlaksızlıktır

"Gözaltı ve tutuklamalarla engellemeye çalıştıkları 'Hayır'ın kendisidir"

14 Şubat 2017 11:59

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), partilerine yönelik devam eden gözaltı ve tutuklama sürecine dair "HDP'siz referandum yapma çabası siyasi ahlaksızlıktır" başlıklı yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "İstanbul, İzmir, Van, Adana, Adıyaman, Kocaeli, Antep, Siirt, Bingöl, Malatya, Bursa ve Ağrı’da içlerinde parti yöneticilerimizin, il-ilçe eş başkanlarımızın, parti üyelerimizin olduğu 318’i aşkın kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

2017'nin ilk aylarında 859 gözaltı

"Temmuz 2015’ten bugüne kadar hız kesmeyen bu operasyonlar 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra hızlanarak devam etmiştir" denilen açıklamada, 2017 yılının başından bu yana HDP'li eşbaşkanlar ve üyelerinden 859 kişinin gözaltına alındığı bunlardan 112'sinin tutuklandığı duyuruldu.

2015'ten bu yana 9 bin 769 gözaltı

Gözaltı ve tutuklamalara dair istatistiki bilgiler verilen açıklamada, "Bugün de partimize ve bileşenlerine yönelik siyasi soykırım operasyonları sonucunda en az 318 kişi hukuksuzca gözaltına alınmıştır. 22 Temmuz 2015 tarihinden partimize ve bileşenlerine yönelik operasyonlar neticesinde toplam 9 bin 796 kişi gözaltına alınmış; aralarında eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, il-ilçe eş başkanlarımız, yöneticilerimiz ve parti üyelerimizin bulunduğu 2 bin 906 kişi tutuklanmıştır. Bu kapsamda Bilgi İşlem Birimimizin Temmuz 2016 tarihinden bu yana edindiği bilgiler doğrultusunda, toplam 5 bin 471 kişi gözaltına alınmış bin 482 kişi ise tutuklanmıştır" denildi.

Açıklamada, operasyonların HDP'siz bir referandum yapma isteği taşıdığı belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"Gözaltı ve tutuklamalarla engellemeye çalıştıkları ‘HAYIR’ın kendisidir. Oysa bu zulüm ve baskılar karşısında asla boyun eğmeyeceğiz. HDP, Türkiye halklarına verdiği sözün gereği mücadelesine en kararlı şekilde devam ediyor. Bizleri gözaltı ve tutuklamalarla, siyasi soykırım operasyonlarıyla durdurabileceklerini zannedenler, halkların özgürlük, emek, barış ve demokrasi inancını bitiremeyeceklerini anlayacaklardır. Tüm engellemelere ve baskılara rağmen HAYIR’ı en güçlü şekilde örgütlemeye devam edeceğiz."

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