T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP: Bize ilk defa oy verenlerin beklentisini karşılamada başarılı olamadık

Biz kendimizi acımasızca eleştirerek bu sonuçları tartışacağız

03 Kasım 2015 18:09

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 1 Kasım seçim sonuçlarına ilişkin ilk özeleştiriyi yaptı. "7 Haziran sonrasında bize ilk defa oy vermiş kitlenin beklentisini karşılama konusunda yeteri kadar başarılı olamadık" diyen Bilgen, "Biz kendimizi acımasızca eleştirerek bu sonuçları tartışacağız" ifadesini kullandı.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, dün Habertürk'te 1 Kasım seçimlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bilgen, HDP'nin 7 Haziran seçimlerine göre 1 Kasım'da oy oranlarının düşmesi için, "Batıdaki şehirlerdeki kaybımız bize yönelik politikalardan dolayı olduğunu görüyoruz. Bize yönelik saldırılar, Ankara saldırısı gibi saldırıların etkisi olduğunu düşünüyoruz. HDP'nin suç örgütü gibi lanse edilmesinin bunda payı var. Algı operasyonu vardı. Barışın seçimden daha önemli olduğu vurgusu daha önem arz ediyor. Ankara'da patlayan bomba bile HDP'ye mal edildi. Yaşanan bu ortamın sorumlusu biz değiliz, ama bu dönemde yapabileceğimiz daha çok şey vardı" dedi. 

Ayhan Bilgen, emanet oy tartışması hakkında da şunları söyledi:

"Emanet oy kavramı tartışılabilir. Bütün partilerin oyu emanettir. Hiçbir partinin tapulu oyu yok. MHP'nin kaybettiği oylar da AKP'ye emanet gitmiş olabilir. 7 Haziran sonrasında bize ilk defa oy vermiş kitlenin beklentisini karşılama konusunda yeteri kadar başarılı olamadık. Biz kendimizi acımasızca eleştirerek bu sonuçları tartışacağız. İnsanların korkuları ile umutları arasındaki dengeyi düzenlememiz gerekiyor. Koas korkusu uzlaşmaya ağır bastı demek ki, biz de bundan payımızı aldık."

ETİKETLER

hdpseçim1 kasımemanet oyilk defabeklentileriözeleştirikarşılayamadık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24