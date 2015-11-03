HDP: Bize ilk defa oy verenlerin beklentisini karşılamada başarılı olamadık

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 1 Kasım seçim sonuçlarına ilişkin ilk özeleştiriyi yaptı. "7 Haziran sonrasında bize ilk defa oy vermiş kitlenin beklentisini karşılama konusunda yeteri kadar başarılı olamadık" diyen Bilgen, "Biz kendimizi acımasızca eleştirerek bu sonuçları tartışacağız" ifadesini kullandı.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, dün Habertürk'te 1 Kasım seçimlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bilgen, HDP'nin 7 Haziran seçimlerine göre 1 Kasım'da oy oranlarının düşmesi için, "Batıdaki şehirlerdeki kaybımız bize yönelik politikalardan dolayı olduğunu görüyoruz. Bize yönelik saldırılar, Ankara saldırısı gibi saldırıların etkisi olduğunu düşünüyoruz. HDP'nin suç örgütü gibi lanse edilmesinin bunda payı var. Algı operasyonu vardı. Barışın seçimden daha önemli olduğu vurgusu daha önem arz ediyor. Ankara'da patlayan bomba bile HDP'ye mal edildi. Yaşanan bu ortamın sorumlusu biz değiliz, ama bu dönemde yapabileceğimiz daha çok şey vardı" dedi.

Ayhan Bilgen, emanet oy tartışması hakkında da şunları söyledi:

"Emanet oy kavramı tartışılabilir. Bütün partilerin oyu emanettir. Hiçbir partinin tapulu oyu yok. MHP'nin kaybettiği oylar da AKP'ye emanet gitmiş olabilir. 7 Haziran sonrasında bize ilk defa oy vermiş kitlenin beklentisini karşılama konusunda yeteri kadar başarılı olamadık. Biz kendimizi acımasızca eleştirerek bu sonuçları tartışacağız. İnsanların korkuları ile umutları arasındaki dengeyi düzenlememiz gerekiyor. Koas korkusu uzlaşmaya ağır bastı demek ki, biz de bundan payımızı aldık."