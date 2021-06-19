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HDP binasına saldırarak Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in evinden ruhsatlı av tüfeği ve kurusıkı tabanca çıktı

19 Haziran 2021 14:29

İzmir'n Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak öldürdükten sonra tutuklanan Onur Gencer'in (27) evinde yapılan aramada, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatına sahip olduğu ve yasal avlanma için bu tüfeği kullanma izninin olduğu belirtildi.

Perşembe günü HDP binasına saldırarak bir kişiyi öldüren Onur Gencer'in evinde, polis tarafından arama yapıldığı öğrenildi. Arama sonucu 1 av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatı aldığı ve yasal olarak avlanma için bu tüfeği kullanma izninin olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, HDP il binasının çevresindeki 6 iş yerinden son 1 aya ait kamera kayıtlarını incelemeye aldı. (DHA)

Gökçer Tahincioğlu yazdı: Deniz Poyraz'ın katili Onur Gencer: İçimi soğuttum, beni serbest bırakın!

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