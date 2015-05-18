HDP binalarında eş zamanlı patlama



Halkların Demokratik Partisi (HDP) il teşkilatlarının bulunduğu binalardan sabah saatlerinde eş zamanlı patlama sesleri geldi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Adana'daki patlama kargo paketinden meydana geldi. Mersin'de ise dün gönderilen ve balkona konan çiçek buketindeki bombanın bugün patladığı belirtiliyor.

Mersin Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada patlamanın HDP binasının mutfağında meydana geldiğini söyledi.

Dün Adana'da bir seçim mitingi düzenleyen HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugün Mersin'de bir seçim mitingi düzenlemesi planlanıyordu.

Patlamaların bombalı saldırı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.