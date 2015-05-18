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Dünya
Deutsche Welle

HDP binalarında eş zamanlı patlama

Adana ve Mersin HDP İl Başkanlıklarının bulunduğu binalarda sabah saatlerinde eş zamanlı iki patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre en az 2 kişi yaralandı.

18 Mayıs 2015 14:11


Halkların Demokratik Partisi (HDP) il teşkilatlarının bulunduğu binalardan sabah saatlerinde eş zamanlı patlama sesleri geldi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Adana'daki patlama kargo paketinden meydana geldi. Mersin'de ise dün gönderilen ve balkona konan çiçek buketindeki bombanın bugün patladığı belirtiliyor.

Mersin Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada patlamanın HDP binasının mutfağında meydana geldiğini söyledi.

Dün Adana'da bir seçim mitingi düzenleyen HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bugün Mersin'de bir seçim mitingi düzenlemesi planlanıyordu.

Patlamaların bombalı saldırı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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