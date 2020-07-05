HDP: Başbağlar Katliamı amasız-fakatsız aydınlatılmalı, sorumlular cezalandırılmalıdır

HDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’nde 33 kişinin katledildiği Başbağlar Katliamı'nın yıl dönümünde yaptığı açıklamada ''Başbağlar Katliamı amasız-fakatsız aydınlatılmalı, sorumlular cezalandırılmalıdır'' dedi.

Açıklamada ''Jandarma birliği köye 25 km. mesafede olmasına rağmen, neden 14 saat sonra geldi? Bulunan 558 kovan neden balistik inceleme sürecine tabi tutulmadı? Katliama ilişkin kayda değer bir soruşturma, yargılama neden yapılmadı?'' sorularını soran Dede, ''Bu sorular ve sözde yargılama sürecinin hakimlerinden Şakir Kadıoğlu’nun şu sözleri akıllardan hiç çıkmamalıdır: "Katliamdan dolayı tutuklananların olayla hiçbir ilgisi yoktu” diye konuştu.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Karanlık odakların Sivas Katliamından hemen sonra gerçekleştirdiği bu katliam, aradan geçen yıllarda hepimizin gözü önünde siyaset malzemesi haline getirildi. Katliamın esaslı bir şekilde araştırılması, karanlık ellerin açığa çıkarılarak yargılanması gerekirken, bu katliam ve yitirilen canlar, siyasetin istismar konusu olarak kullanıldı.

Bizler, o gün olduğu gibi bugün de, Başbağlar Köyü’nde katledilen 33 köylünün acısını yüreğimizde hissediyor ve toplumun adalet talebini sahipleniyoruz. Kalıcı bir toplumsal barışın inşası için Başbağlar Katliamı amasız-fakatsız aydınlatılmalı, sorumlular cezalandırılmalı, adalet talebi karşılığını bulmalıdır.''