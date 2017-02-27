HDP: Barzani'nin ziyareti önemli bir işaret; hükümetin Kürt düşmanlığından vazgeçmesini umuyoruz

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyaretinin önemli bir gelişmeye işaret etttiğini söyledi. Baydemir, "Hükümetin Kürt düşmanlığından vazgeçmesini umuyoruz" dedi. 28 Şubat'ın yıldönümünde bulunduklarını hatırlatan Baydemir, "AKP’ye gönül vermiş vicdanlı kardeşlerime sesleniyorum; 28 Şubat’ın yarattığı mağduriyet kitlesi içinden nasıl zalimlik çıkar? 16 Nisan’da Türkiye demokrasisi, bir arada yaşama arzusu idam sehpasına götürülüyor. Bu yola evet diyecek misiniz?" diye konuştu.

HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. İlk olarak 28 Şubat’ın 20’nci yıldönümünün yaşandığını hatırlatan Demirtaş, şunları söyledi:

"28 Şubat darbesini gerçekleştirenler nasıl mağlup olduysa milletvekillerimizi tutuklayan darbeciler de mağlup olacak. 28 Şubat Merve Kavakçı'nın, bugünün muktedirleri de Yüksekdağ'ın vekilliğini düşürdü. Bu korsanlıktır, hukuksuzluktur, darbedir! Yüksekdağ’ın fotoğraflarının İstanbul’da yasaklanması faşizmin ta kendisidir. HDP’nin kurda kuşa yem edeceği tek bir yoldaşı yok."

"Demokrasi idam sephasına götürülüyor"

Referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baydemir, şunları söyledi:

"AKP’ye gönül vermiş vicdanlı kardeşlerime sesleniyorum; 28 Şubat’ın yarattığı mağduriyet kitlesi içinden nasıl zalimlik çıkar? 16 Nisan’da Türkiye demokrasisi, bir arada yaşama arzusu idam sehpasına götürülüyor. Bu yola evet diyecek misiniz? Biz şerre karşı hayır diyeceğiz. Kendi bekasını milletin bekasının önünde tutanlara hep birlikte hayır diyelim.”

Barzani'nin ziyareti

Baydemir, Irak Kürdistan Bölgesel yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin Türkiye ziyaretine ilişkinse şunları söyledi: "Barzani’nin Türkiye ziyareti önemli bir gelişmeye işaret etmektedir. Sayın Başkan HDP’nin duruşu konusunda bilgi sahibidir. Hükümetin Güney Kürdistan’daki dostluk politikasının Rojava’ya da sirayet etmesini, Kürt düşmanlığından da vazgeçmesini umuyoruz."