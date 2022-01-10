HDP Bahçelievler binasına saldıran Muhammed Eren Sütçü, itiraz üzerine tutuklandı

HDP Bahçelievler İlçe Örgütüne silahlı ve bıçaklı saldırı düzenleyen ve serbest bırakılan saldırgan Muhammed Eren Sütçü, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı. Dosyada gizlilik kararı nedeniyle itirazın içeriği, tutuklama talebi öğrenilmedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Örgütü binasına 28 Aralık’ta silahlı ve bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırgan girdiği ilçe binasında parti üyeliğini bahane ederek daha sonra orada bulunan Ramazan Dişarı ile Aziz Şimşek’e saldırdı. İki tabanca ve bir ekmek bıçağı ile saldırıyı gerçekleştiren saldırganın silahını sıkmasına rağmen ateşlenmemesi katliamın önüne geçti.

Dosyaya gizlilik kararı getirildi

Bu arada sandalye ile saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan Dişarı ve Şimşek, saldırganın saldırısı sonucu yaralandı. Saldırıdan sonra kaçan saldırgan parti binasının önünde bulunan bir ekmek fırınına girdi. Daha sonra polis tarafından olay yerinden alınarak Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen saldırgan Muhammed Eren Sütçü'nün gözaltına alınması ardından dosyaya gizlilik kararı getirildi.

7 gün süren gözaltı işlemi ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Sütçü hakkında savcılık “silahla yaralama ve tehditten” tutuklama talep etti. Ancak Sütçü, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinden ev hapsi şartı ile serbest bırakıldı.

Tutuklandı

Saldırgan Sütçü’nün serbest bırakılması ardından savcılığın itiraz ettiği öğrenildi. Dosyada gizlilik kararı nedeniyle itirazın içeriği, tutuklama talebi öğrenilmedi. Ancak savcılığın itirazı üzerine Sütçü’nün tutuklandığı öğrenildi. Saldırgan Sütçü’nün ne zaman tutuklandığı ve hangi cezaevine konulduğu ise öğrenilemedi.