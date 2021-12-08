HDP: Aysel Tuğluk’a yaşatılanlar neyin intikamı?

HDP’den Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) yönelik operasyon kapsamında 2016 Aralık’ta tutuklanan eski milletvekili Aysel Tuğluk’un ciddi sağlık sorunlar hakkında bir açıklama geldi ve “Aysel Tuğluk’a yaşatılanlar neyin intikamı?” diye soruldu.

HDP'den Adalet Bakanlığı’na seslenilen açıklamada “Aysel Tuğluk derhal serbest bırakılmalı, aksi halde yaşanacak herhangi olumsuz bir durumda sorumlusu sizsiniz” denildi.

Avukat Reyhan Yalçındağ, Aysel Tuğluk'un hafıza kaybı yaşadığını ve günlük işlerini tek başına yapamaz hale geldiğini anlattı. Yalçındağ, Tuğluk’un annesinin cenazesine yapılan saldırıyı anımsatarak “Çok ağır bir hale döndüğünü gözlemledik. Aysel Hanım’ın bugün yaşadığı bu sürecin müsebbibi o gün o mezarlıkta bizlere saldıranlardır, onları koruyan kollayan siyasi iktidarın kendisidir” diye konuştu.

Kadın meclisleri adına yapılan açıklamada Tuğluk’un rahatsızlığın uzun süredir devam ettiğine vurgu yapıldı ve şunlar kaydedildi:

"Tuğluk’un hafıza kaybı yaşamasına sebep Kürt düşmanlığı politikalarıdır"

"Tuğluk’un hafıza kaybı yaşamasına sebep olan devletin inkar, imha, asimilasyon ile Kürt düşmanlığı politikalarıdır. Neden mi bunu söylüyoruz? Çünkü, Tuğluk cezaevinde birinci yılı dolmadan annesi Hatun Tuğluk’un ölüm haberini aldı. Ve izinli olarak cenazeye katılmak üzere çıkarıldı. Cenazeye katılanlar, mezarlığa girdikleri andan itibaren ırkçı, sözlü saldırılara ve tacize maruz kaldı, akabinde de hepsine yönelik taşlı saldırılar başladı. Bu durum defin esnasında ve sonrasında da daha korkunç bir hal alarak devam etti. Havaya ateş açıldı. Aysel Tuğluk bütün bunları, gördü, duydu, yaşadı ve tanıklık etti. Naaşın gömüldüğü yerden çıkarılmasına da tanıklık etti. Avukatı günbegün Tuğluk’un bu etkiden kurtulamadığını, üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını, cezaevi idaresi ve personeli ile eş zamanlı gözlemlediğini dile getirdi."

Ne olmuştu?

Aysel Tuğluk, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunduğu dönemde, 29 Aralık 2016'da tutuklanmıştı. Tuğluk hakkında hazırlanan iddianamede, DTK Eş Başkanlığı döneminde yaptığı açıklamalar ve faaliyetleri nedeniyle suçlanmıştı. 16 Mart 2018’de kararını açıklayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Aysel Tuğluk'a “örgüt yöneticisi olmak” iddiasıyla 10 yıl hapis cezası vermişti. Yapılan itirazların ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesi de Tuğluk hakkında verilen hapis cezasını onamıştı. Son olarak ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6-8 Ekim Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tuğluk için tutuklama kararı verilmişti.

Annesinin cenazesinde yaşananlar: Mezarından çıkarıldı

2017 yılında Tuğluk, annesi Hatun Tuğluk kaybetmişti. Tuğluk'un cenazesi vasiyeti üzerine defin için Ankara'da bulunan İncek Mezarlığı'na getirilmişti. Cenazenin defnedilmesinden kısa bir süre sonra ilk etapta 5-6 kişiden oluşan bir grup cenazeyi protesto etmek üzere toplanmıştı. Cenazeye katılanlar, grubun sayısının daha sonra giderek arttığını ve mezarlığa saldırmaya çalıştıklarını açıklamıştı.

Saldırıların devam etmesinin ardından toprak açılarak cenaze mezardan çıkarılmak zorunda kalmıştı. Cenazeye saldıran bir kişinin emniyette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafı ortaya çıkmış, konu siyasette tepki görmüştü.