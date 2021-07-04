HDP, AYM’nin hakkında hak ihlali kararı verdiği Gergerlioğlu için yarın Adalet Nöbeti tutacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Anasaya Mahkemesi’nin hakkında hak ihlali kararı verdiği Ömer Faruk Gergerlioğlu için yarın saat 11.00’de Sincan Cezaevi önünde Adalet Nöbeti tutucak.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "AYM kararına rağmen rehin tutulan milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu için yarın saat 11:00’de Sincan Cezaevi önünde Adalet Nöbetindeyiz. AİHM ve AYM kararlarını uygulamayan darbecilere karşı her yerde mücadeleye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

TIKLAYIN | AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında hak ihlali kararı: Tahliyesi bekleniyor