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HDP, Aydın'da seçim sonuçlarına itiraz etti

HDP, Aydın'da geçersiz sayılan 16 bin oyun yeniden sayılması için ilçe seçim kuruluna başvuruda bulundu

26 Haziran 2018 21:22

24 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde, Aydın'da, yüzde 9.13 oy alan Halkların Demokratik Partisi (HDP), seçim sonuçlarına itiraz etti. HDP,  geçersiz sayılan 16 bin oyun yeniden sayılması için ilçe seçim kuruluna başvuruda bulundu. 

HDP'nin Aydın Milletvekili adayı sanatçı Ferhat Tunç, Twitter'da, seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirterek kazandığı milletvekiliğini ittifak oyları nedeniyle az bir farkla AKP'ye geçtiğini yazdı. 

Tunç, Twitter paylaşımı şöyle: "Aydın’da Halkların Demokratik Partisi olarak seçim sonuçlarına itiraz ettik. Kazandığımız Milletvekilliliği, ittifak oyları nedeniyle az bir farkla AKP’ye geçmiştir. İl genelinde geçersiz sayılan 16 bin oyun yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na başvuruda bulunduk." 

 

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