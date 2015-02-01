HDP: AKP'li İsmet Uçma'nın kadın ve LGBTİ'lere yönelik ayrımcı sözlerini kınıyoruz!

HDP, önce “Kadına şiddetle mücadelede mahalle namusu kavramını ön plana çıkarmalıyız. Mahalle namusuna sahip çıkmalı” sözleriyle, ardından da “Farklı cinsel tercihleri hiç arzu etmeyiz ancak eşcinsellik önlenebilir” diyerek gündeme gelen AKP’li İsmet Uçma’yı kınadı.

HDP’den yapılan açıklamada, “Uçma, açıkça kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığı ve bu ayrımcılıktan kaynaklı şiddeti meşrulaştırmaya çalışmaktadır” denildi. HDP’nin açıklamasında, “Uçma’nın tahayyül ettiği dünyanın aksine, bizler, kadın ve LGBTİ’lerin hak ve özgürlükleriyle, eşit ve özgür bir yaşama kavuşabilmeleri için mücadelemizi inatla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

HDP’den yapılan açıklama şöyle:

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda yer alan AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın toplantı tutanaklarının basına yansıyan kimi bölümlerinden öğrenmiş bulunduğumuz sözleri, açıkça kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığı ve bu ayrımcılıktan kaynaklı şiddeti meşrulaştırmaya çalışmaktadır.

AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, geçtiğimiz günlerde de “kadına şiddete karşı mahalle, namusuna sahip çıkmalı”, kadınlara “fiziki gücünüz yetse siz erkekleri daha çok döversiniz mesela” demişti. Bununla da kalmayan İsmet Uçma, erkek şiddetini “geçici hiddet” olarak nitelemiş ve “geçici hiddete kapılmış erkeğin” evden uzaklaştırma cezası almasını doğru bulmadığını belirtmişti. “Namus” adı altında pek çok kadının öldürüldüğü bu ülkede, Uçma’nın kadınların yaşam içerisinde uğradıkları şiddet hallerinin ortadan kaldırılmasına ilişkin böyle bir öneride bulunabilmesi, bu tür görüşler ifade etmesi hiçbir evrensel değerle uyuşmadığı gibi aynı zamanda da utanç vericidir. Kadın-erkek eşitliğini açıkça reddeden “Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu” üyesinin belki de yapabileceği en iyi şey, dâhiyane önerilerinden kadınları yoksun bırakmasıdır. Bizler bu komisyonda erkeklerin yer alarak kadınlar adına daha fazla konuşmasını, kararlar vermesini doğru bulmuyoruz.

İsmet Uçma’nın yine toplantı tutanaklarına geçen LGBTİ’lere yönelik sözleri de ayrımcılık içermektedir. Uçma, şiddete uğrayan LGBTİ’lere ilişkin herhangi bir istatistiki bilginin ellerinde olmadığı söylerken, eşcinselliğin toplumda ve hatta insanlıkta hiç olmamasını arzu ettiklerini, bununla birlikte propaganda edilerek yaygınlaşmasının önüne geçilebileceğini ifade etmektedir. Uçma, LGBTİ varoluşunu “aykırı cinsel tercih” ve tehlike olarak tanımlamaktadır. Hatırlatmak isteriz, eşcinsellik bir tercih değil yönelimdir. Uçma, istese de istemese de LGBTİ’ler yaşamın her alanında var olmaya devam edeceklerdir. Şüphesiz, Uçma’ya göre “aykırı” olan; genel ahlak, namus, töre gibi kavramlar ve tüm bunlar etrafında yerleşik hale getirilen normlara dayanarak belirlenmektedir. Tüm bunlar ise LGBTİ’ler ve kadınlar için şiddet, baskı ve ölüm manasına gelmektedir.

Tehlikeli olan ve yaygınlaşmaması gereken esas olarak, Uçma’nın tüm çıplaklığıyla göstermiş olduğu eşitsizlik üreten heteroseksist, cinsiyetçi ve muhafazakâr zihniyetidir. Herkesin kendisi gibi olmasını arzulayan, insanların cinsel kimliğine saygı duymayan tekçi akıldır.

Biz HDP’li kadınlar ve LGBTİ’ler olarak AKP İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın kadın ve LGBTİ’lere yönelik açıkça ayrımcılık içeren sözlerini kınıyor, tüm kadın ve LGBTİ’lerden bir an önce özür dilemesini bekliyoruz. Zira Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu üyesi bir vekilin sorumluluklarından oldukça uzak bu yaklaşımı, biz kadın ve LGBTİ’lerin ne kadar güvende yaşadığımız sorusunu derin bir kaygıyla bir kez daha sorgulamamıza neden olmuştur.

Uçma’nın tahayyül ettiği dünyanın aksine, bizler, kadın ve LGBTİ’lerin hak ve özgürlükleriyle, eşit ve özgür bir yaşama kavuşabilmeleri için mücadelemizi inatla sürdüreceğiz.