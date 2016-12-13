HDP: AKP ile MHP'nin kamuoyuna açıkladığıyla uzlaştığı metinler arasında fark olduğu söyleniyor

HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, AKP ile MHP'nin geçen hafta sonu kamuoyuna açıkladıkları 21 maddelik anayasa değişiklik teklifiyle ilgili iddialar olduğunu açıkladı. "Anlaşma yaptıkları metinle, MHP ile en son uzlaştıkları metinle kamuoyuna açıkladıkları metnin aynı olmadığı yönünde iddialar var" ifadesini kullanan Bilgen, "Anlaşma yaptıkları metinle, MHP ile en son uzlaştıkları metinle kamuoyuna açıkladıkları metnin aynı olmadığı yönünde iddialara var. Uzlaşmadan bir metin paylaştıkları ve hani dolasıyla bir emrivaki son dakika geri dönüş olmaz dedikleri için farklı bir metin açıkladıkları söyleniyor" iddiasında bulundu.

AKP ile MHP’nin geçtiğimiz hafta sonu kamuoyuna açıkladıkları anayasa değişiklik metniyle ilgili CHP ve HDP’nin çarpıcı iddialar gündeme damgasını vurdu.

Bilgen, AKP ile MHP’nin üzerinde uzlaşma sağlamadan bir anayasa metnini paylaştıklarına yönelik iddiaları da dikkat çeken Bilgen, "Uzlaşmadan bir metin paylaştıkları, hani dolasıyla bir emri vaki son dakika geri dönüşü olmaz dedikleri için farklı bir metin açıkladıkları söyleniyor” diye konuştu.

Bilgen T24’e şu değerlendirmeyi yaptı:

"Referandumun gecikmemesi yönünde bir sıkıntının gerilimin içindeler. Muhtemelen, bu ekonomik gelişmeler ilgili kaygılar Suriye’de ya da daha büyük krizlerle ilgili olabilir. Dolayısıyla bu süreci hiç bir kural, usul tanımadan tamamlamak istiyorlar. HDP’yi de bu sürecin önündeki engel olarak görüyorlar. Bir takvim işletmeye çalışıyorlar zaten onlarca maddeyi tek maddede değiştirmek anayasal hukuk açısından kabul edilmez bir şey. Bu konuda bir takım duyumlar var, yani AKP içerisinde bir dalgalanma ve 330'u çıkaramama ya da fireyi en aza indirgemek için bir hamle yapmaya çalışıyorlar.

"MHP ile bir hükümet olabilir"

"Bu sürecin öyle de böyle de, komisyon ya da Genel Kurul aşaması, Türkiye’de yeni bir hükümet getirebilir. İş oraya gidebilir. Kimi bakanların, kimi milletvekillerinin tasfiyesi noktasına gidebilir. Bunlar başkanlık hayata geçmeden de olabilir. Çünkü, anlaşma yaptıkları metinle, MHP ile en son uzlaştıkları metinle kamuoyuna açıkladıkları metnin aynı olmadığı yönünde iddialara var. Uzlaşmadan bir metin paylaştıkları ve hani dolasıyla bir emrivaki son dakika geri dönüş olmaz dedikleri için farklı bir metin açıkladıkları söyleniyor."