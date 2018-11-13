HDP: AKP ile görüşmedik ama görüşeceğiz, saatini ve tarihini de verelim

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP ile AKP'nin 'gizli gizli' görüştükleri iddiasına tepki gösterdi. Buldan, ""Neymiş? HDP, AKP’yle gizli gizli görüşüyormuş. Şunu açık bir şekilde söyleyelim; görüşmüyoruz ama görüşeceğiz. Saatini tarihini de verelim. 31 Mart tarihinde sandıklarda görüşeceğiz AKP ile" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, yerel seçim için sivil toplum kuruluşları, dernekler ve meslek birlikleriyle görüşme yaptıklarını belirtti.

Buldan’ın partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı açıklamalar şöyle:

Adaylık için çağrı

Yerel seçimler için 40’ı aşkın ilde ve 500’ü aşkın ilçede fizibilite çalışmalarımızı tamamladık. Yüzlerce STK, sendika, oda, yöre derneği, yurttaş girişimi, meslek birliği ile görüşmeler yaptık ve seçim takvimimiz de oluşmuş oldu. Aday adayı başvuru tarihimiz 20 Kasım-5 Aralık’tır. Buradan çağrı yapıyoruz, bu ülkede barışı, demokrasi isteyen herkesi yerelde siyaset yapmaya, HDP’ye başvuru yapmaya davet ediyoruz. Yerel seçimlerde HDP’nin kazanması AKP’yi Saray’a hapsedecek. Bu seçimler 7-24 Haziran’ın devamı olacak. Yerelleri faşist AKP zihniyetine teslim etmeyeceğiz. Partimizin ittifaklarını genişletme, faşizme karşı toplumun tüm ezilen kesimlerini bir araya getirerek bir demokrasi cephesi oluşturma görevi devam etmektedir. Halklar ittifak kurabiliyorsa, demokrasiden yana olan tüm kesimler niye ortaklık geliştirmesin?

"Tek bir oyumuz pazarlıkık konusu yapılmayacak"

Tek bir oyumuzun bile pazarlık konusu yapılamayacağının şimdiden bilinmesini isteriz. Halkımızın hayır dediği hiçbir şeyi yapmayacağız, tamam dediği her şeyin de kurulması, hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Bizim belediye başkanlarımızla ilgili tek kalem dahi yolsuzluk saptayamayan Sayıştay şimdi 13 kayyım belediyesinde 196 yolsuzluk tespit etti. Yolsuzluları uc uca eklesek buradan Van’a ulaşacak. Muhtemelen Recep bey yakında Sayıştay’ın başına da bir kayyım atayacak.

"Kayyumların olduğu yerlerde AKP’lilerin halkın içine çıkacak yüzü yok"

Hiç kuşkusuz ki bu seçimlerde en önemli hedefimiz, gaspçı kayyum siyasetini geçersiz hale getirmektir. AKP’nin her defasında kayyumlara sarılması, siyaseten kaybettiklerinin göstergesidir. İzledikleri siyasetin toplumda bir karşılığının olmadığını kendileri de fark ettiler ve bunu çok iyi biliyorlar. O yüzden karşımıza yargıyla, güvenlik güçleriyle, askerle, gaspçı kayyumlarla çıkıyorlar. İnanın ki kayyumların olduğu yerlerde AKP’lilerin halkın önüne çıkacak yüzü kalmamış. Buna gittiğimiz her yerde tanıklık ediyoruz.

Recep Bey yakında Sayıştay’ın başına da bir kayyum atar

Bu gaspçı kayyumların yaptığı usulsüzlükler ve yolsuzluklar Sayıştay raporlarıyla da belgelendi. Hepiniz çok yakından takip ediyorsunuz. Bizim belediye başkanlarımızla ilgili tek bir kalem dahi yolsuzluk saptayamayan Sayıştay’ın, özellikle AKP’li gaspçı kayyumların yolsuzluk ve usulsüzlüklerini bir bir tespit ettiğini görüyoruz. Muhtemelen Recep Bey yakında Sayıştay’ın başına da bir kayyum atayacak. Çünkü kendi görevlendirdiği kayyumlarla ilgili usulsüzlükler ve yolsuzluklar gün yüzüne çıkmış durumdadır.

"Bunlar aynı zamanda 17-25 Aralık kayyumu!"

Önce belediyelerimizi sıfır borçla gasp ettiler. Sonra da belediyelerimizin kaynaklarını gasp ettiler. Bunlar aynı zamanda 17-25 Aralık kayyumu!

Sayıştay, 3’ü büyükşehir olmak üzere 13 kayyum belediyesinde toplam 196 usulsüzlük ve yolsuzluk tespit etti. Şimdi bunlara kayyumların atandığı yerleri özellikle baz alarak bakalım:



En büyük yolsuzluk Van’da yapılmış. Van kayyumu, yol yapım onarım maliyeti 300 bin TL iken yandaş şirkete 3.5 milyon TL ödeme yapılmış gibi göstermiş! Tek kalemde 3 milyon TL yolsuzluk ve usulsüzlük yapılmış. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Van halkına yaptıklarına bakın!

Nakit yetersizliği nedeniyle elektrik faturasını ödeyemeyen Ağrı Belediyesi’nin kayyumu, kasadaki parayı amaç dışı kullanmış.

Diyarbakır kayyumu, mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları muhasebe kayıtlarına almadan AKP’li belediye ve müftülüklere peşkeş çekmiş.

Artuklu Belediyesi kayyumu seçimlere kadar yandaşlara ihale verebilmek için doğal afet yönetmeliğini kullanarak usulsüzlük yapmış.

"Siirt Belediyesi kayyumu 567 adet taşınmazı kayıt dışında tutmuş!"

Mardin Büyükşehir kayyumu ne yapmış? Arazi, bina, yol, köprü gibi 1479 taşınmazın değerini 1 TL olarak göstererek, belediyeyi zarara uğratmış!

Dersim Belediyesi’ne ait mallar kayyum tarafından İlim Yayma Cemiyetine süresiz şekilde peşkeş çekilmiş.

Batman Kayyumu, Hazine'nin gecekondu fonu olarak gönderdiği paraları fona kaydetmeyerek başka yerlerde kullanmış.

Gaspçı kayyumların yaptıkları elbette buradan anlatmakla bitmez. Yolsuzluk ve usulsüzlüklere dair belge ve raporlar uç uca eklense neredeyse buradan Van’a ulaşır!



"Bu halkın rızkını onlara asla bırakmayacağız"

Bu kayyumlardan kurtulmanın sözünü veriyoruz. Yeter mi? Yetmez. Çaldıkları paraları, arsaları kim çaldıysa, kime peşkeş çektilerse geri alıp, sizin hizmetinize sunacağız. Bu halkın rızkını, hakkını onlara asla bırakmayacağız. Bizler bir halkın iradesine tecrit uygulayan, halkın belediyelerini gaspçı kayyımlara teslim eden, Yüksekdağ’ı, Demirtaş’ı, milletvekillerimizi cezaevinde tutan, Türkiye’nin demokrasi güçlerine zulmeden, işçilere kan kusturan bir zihniyet ile görüşmeyiz.

"Sandıkta görüşeceğiz"

"Neymiş? HDP, AKP’yle gizli gizli görüşüyormuş. Şunu açık bir şekilde söyleyelim; görüşmüyoruz ama görüşeceğiz. Saatini tarihini de verelim. 31 Mart tarihinde sandıklarda görüşeceğiz AKP ile. Bizler bir halkın iradesine tecrit uygulayan, halkın belediyelerini gaspçı kayyımlara teslim eden, Yüksekdağ’ı, Demirtaş’ı, milletvekillerimizi cezaevinde tutan, Türkiye’nin demokrasi güçlerine zulmeden, işçilere kan kusturan bir zihniyet ile görüşmeyiz.

"AKP sağlığa zararlıdır"

Haksız bir şekilde ihraç edilen 7 bin sağlık emekçisinin ve 2 bine yakın Tıp Fakültesi mezununun mesleğini icra edememesi için AKP adeta duvar örüyor. Sağlıkta kendi kadrolaşmalarının önünü açıyorlar. Hep söylediğimiz gibi, ‘AKP sağlığa zararlıdır’. AKP’nin ekonomik politikaları ile birileri zenginliğine zenginlik katarken milyonlar ise açlığa, işsizliğe mahkûm ediliyor. Trabzon’un Tonya ilçesinde köylüler sütlerini yerlere döktü. Recep Bey ise araç filosuna yeni araçlar katarak zenginliğine zenginlik katıyor. TÜİK’e göre 2002’den bu yana istihdam oranı yılda ortalama binde 2 artmış. AKP Genel Başkanı Saray’da istihdam ettiği yandaşlara bakınca işsizliğin azaldığını sanıyor. Saray’da istihdam artmış olabilir. Ama şaşalı binalardan dışarı bakarsanız yoksulluğu görebilirsiniz.

"Dünyanın servetini de koysanız..."

TÜİK’e göre 2002’den bu yana istihdam oranı yılda ortalama binde 2 artmış. AKP Genel Başkanı Saray’da istihdam ettiği yandaşlara bakınca işsizliğin azaldığını sanıyor. Saray’da istihdam artmış olabilir. Ama şaşalı binalardan dışarı bakarsanız yoksulluğu görebilirsiniz. 20 yıl önce Sayın Öcalan’ı Türkiye’ye teslim edenler, komplolarını para ödülleri ile sürdürmeye çalışıyor. Bu yaklaşım Kürt halkına hakarettir. Dünyanın tüm servetini de koysanız bu zihniyetle ne bu sorunu çözebilirsiniz ne de Kürt halkına geri adım attırabilirsiniz

"Tecridi kırana kadar mücadele edeceğiz"

Leyla Güven’in açlık grevi kendisine yönelik hukuksuzluğa değil halkın iradesine yönelik saldırılara karşıdır. Bu eylemi bir eleştiri olarak da görüyoruz ve bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. Tecridi kırana kadar daha fazla mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz. Türkiye’nin denetimi altındaki ÖSO çeteleri bir yandan Afrin’de yağma talana devam ederken, diğer yandan kadın ve çocukları kaçırarak fidye istemektedir. Tarih bize göstermiştir ki bu zulümlerin bedeli kimsenin yanına kâr kalmayacaktır.