HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir: Savcı Sayan AKP'liler için daha büyük sorun

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, AKP'nin, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal döneminde ‘A takımında’ yer alan, partide il ve ilçe başkanlıkları da yapan Savcı Sayan'ı Ağrı'dan aday gösterilmesini değerlendirdi. Taşdemir, adaylığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Savcı Sayan konunusunda "AKP’nin son dönem politikalarına bakmak lazım" diyerek ‘biat’ kültürüne işaret etti. Sayan’ı kendilerine rakip görmediklerini söyleyen Taşdemir, “Savcı Sayan Ağrı’da bilinen biridir, çok da ‘iyi yönleriyle bilinmeyen biri’ anlamında söylüyorum. Siyaset yapma biçimi, siyaset yaptığı partiyle kurduğu ilişki hukuku ve onun dışındaki partilere yönelik siyaset üslubu ve biçimi Ağrı’da ciddi biçimde eleştiriliyor. Ciddi anlamda saygınlık sınırlarını korumayan bir siyaset biçimi” dedi.

Ağrı halkının böyle bir siyaset yürütülmesini, siyasi pozisyonu da kendine yakıştırmadığını ifade eden Taşdemir, yoksulluk sınırında son 4 kent arasında yer aldıklarını hatırlattı. Ağrı'nın çok ciddi sorunları olduğunu söyleyen Taşdemir, "Bu siyaset biçiminin siyaset geleneğini de düşündüğümüzde Ağrı halkının büyük bir beklentisi yok. Bütün bu yönelimlere ve müdahalelere rağmen Ağrı’yı büyük bir başarıyla alacağımızı düşünüyorum. O açıdan artık Savcı Sayan’ı da AKP’liler düşünsün, bence AKP’liler için daha büyük bir sorun” diye konuştu.

HDP’li Ağrı Milletvekili Taşdemir, AKP’nin Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan’la ilgili T24’ün sorusuna şu değerlendirmeleri yaptı:

“2014’deki yerel seçimlerde Ağrı halkı ilk defa şeffaf, demokratik, katılımcı bir belediyecilikle tanıştı”

"Bizim açımızdan kim olursa olsun Ağrı halkının iradesi bellidir. Bizden önce 10 yıl AKP belediyeciliği Ağrı'da kendini var etti, var etme biçimini bütün Ağrılılar bilir hatta sloganlaştırdılar AKP belediyeciliğini. 2014’deki yerel seçimlerde Ağrı halkı ilk defa şeffaf, demokratik, katılımcı bir belediyecilikle tanıştı. Maalesef Ağrı ekonomik anlamda özellikle yoksulluk sınırı en kötü iller arasında bulunuyor. Yoksullukta, ekonomik gelişmişlikte, eğitim koşullarında, sağlıkta en kötü 4 il arasında yer alıyor. Her yıl 30 bine yakın insanın göç ettiği bir il Ağrı. Kentimiz ciddi anlamda uzun yılara varan ihmalkarlığın olanaklardan geri bırakılma siyasetinin izlendiği bir yer. İlk defa 2014 yılında kentin kaderi de değişmeye başladı ve biz Ağrı merkezi de almaya başladık. Halk hizmet sunan bir belediyecilikle tanıştı buna karşın 1.5-2 yıl sonra maalesef kayyım atandı. Belediye karakola dönüşmüş vaziyette. Sayıştay raporlarında oradaki yolsuzluklar, usulsüzlüklerin hangi boyuta vardırıldığının yine halkın kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiği ortaya konuyor. Bu bizim iddialarımız değil, Sayıştay raporlarında yazıyor. Dolayısıyla Ağrı halkı bu yolsuzlukla anılan bu yerel siyasete karşı tutumu nettir. Açıkçası Savcı Sayan da bizim kendimize rakip gördüğümüz biri değil. Onun şahsı üzerinden çok da siyaset yürütmek istemiyoruz çünkü ona o anlamda değerlendirdiğiniz de işler ciddiye biniyor.

“Savcı Sayan için AKP’nin son dönem politikalarına bakmak lazım”

Savcı Sayan için AKP’nin son dönem politikalarına bakmak lazım. Daha önce kendilerini eleştiren hatta hakaret eden, yerden yere vuran söylemleri dahi kişileri belli mevkilerde görevlendiriyorlar. Bu bakanlıktan tutalım yerel seçimlere kadar. Bizce bu politik yaklaşım kişileri de siyaseten kendine bağımlı kılma itaat etmeye zorlama biat kültürünü bu şahsiyetler üzerinde politik bir alan olarak değerlendirdiklerini düşünüyorum.

“İyi yönleriyle bilinmeyen biri’ anlamında söylüyorum”

Dolayısıyla Savcı Sayan da Ağrı’da bilinen biridir çok da ‘iyi yönleriyle bilinmeyen biri’ anlamında söylüyorum. ‘Çok iyi bilinen biri’. Daha önce başka siyasi partilerde de görev almış. CHP’de bir dönem çalışmıştı. Siyaset yapma biçimi, tarzı, siyasette kendini konumlandırdığı yer, siyaset yaptığı partiyle kurduğu ilişki hukuku ve onun dışındaki partilere yönelik siyaset üslubu siyaset yapma biçimi Ağrı’da ciddi biçimde eleştirilen ciddi anlamda saygınlık sınırlarına korumayan bir siyaset biçimi.

“AKP’liler için daha büyük bir sorun”

Biz kendi açımızdan bir rakip olarak görmüyoruz çünkü Ağrı halkı bu yaklaşımı böyle bir siyaset yürüten, siyasi pozisyonu da kendine yakıştırmıyor. Gerçekten Ağrı’nın çok ciddi sorunları var, talepleri var. Bu siyaset biçiminin siyaset geleneğini de düşündüğümüzde Ağrı halkının büyük bir beklentisi yok. Bütün bu yönelimlere ve müdahalelere rağmen Ağrı’yı büyük bir başarıyla alacağımızı düşünüyorum. O açıdan artık Savcı Sayan’ın da AKPliler düşünsün bence AKP’liler içinde daha büyük bir sorun."