T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP adayı Önder'den CHP Esenyurt adayı Çapan'a: Belediyeyi de alacağız ziyarete bekleriz

HDP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Sırrı Süreyya Önder seçim büroları saldırıya uğrayan CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Çetin Çapan'ı ziyaret etti

17 Mart 2014 21:03

HDP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz ay iki ayrı seçim irtibat bürosu saldırıya uğrayan CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Çetin Çapan'a, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bulut Mülhim ve Taner Yener’in DHA’da yer alna haberine göre, Önder'i Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan kapıda karşıladı. Uzun süredir arkadaş olan ikili arasında samimi diyaloglar yaşandı. Seçim irtibat bürosu içerisindeki kalabalığı gören Önder, Çapan'a dönerek, 'Başkan bu kadar kalabalığa gerek yok, biz kazanacağız' deyince salonda renkli dakikalar yaşandı.

Sırrı Süreyya Önder, "Seçim bürosuna yapılan saldırıya geçmiş olsun demek için geldik. Demokratik siyaset herkes için en vazgeçilmez haktır. Buna yönelecek bütün tehditlerin karşısında olduğumuzu ve herkesin bu ülkede demokratik siyaset yapabilme hakkı olduğunu bizzat ziyaret ederek vurgulamak istedim. Demokratik yarış daima iyidir. Halkın hakemliği tartışılmazdır. Bu demokratik yarışa riayet eden herkese de başarılar diliyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Çetin Çapan da, "Yaklaşık 3 hafta önce seçim irtibat büromuza bir saldırı olmuştu. Sırrı Bey bizim 25 yıllık dostumuzdur. Duyarlı bir kişi olduğunu herkes biliyor. Geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Seçimler için karşılıklı başarılar diledik' şeklinde konuştu. Bir programa yetişeceği için ayrılması gerektiğini belirten Önder'in, "Ayıp olmazsa hemen gitsek. Çayı da belediyeyi de alacağız. Belediyeye bekleriz" cümlesi salondakileri kahkahalara boğdu.
 

ETİKETLER

sırrı süreyya önderçetin çapanesenyurtbelediyeziyaretseçim bürosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24