HDP adayı Önder'den CHP Esenyurt adayı Çapan'a: Belediyeyi de alacağız ziyarete bekleriz

HDP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz ay iki ayrı seçim irtibat bürosu saldırıya uğrayan CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Çetin Çapan'a, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bulut Mülhim ve Taner Yener’in DHA’da yer alna haberine göre, Önder'i Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan kapıda karşıladı. Uzun süredir arkadaş olan ikili arasında samimi diyaloglar yaşandı. Seçim irtibat bürosu içerisindeki kalabalığı gören Önder, Çapan'a dönerek, 'Başkan bu kadar kalabalığa gerek yok, biz kazanacağız' deyince salonda renkli dakikalar yaşandı.

Sırrı Süreyya Önder, "Seçim bürosuna yapılan saldırıya geçmiş olsun demek için geldik. Demokratik siyaset herkes için en vazgeçilmez haktır. Buna yönelecek bütün tehditlerin karşısında olduğumuzu ve herkesin bu ülkede demokratik siyaset yapabilme hakkı olduğunu bizzat ziyaret ederek vurgulamak istedim. Demokratik yarış daima iyidir. Halkın hakemliği tartışılmazdır. Bu demokratik yarışa riayet eden herkese de başarılar diliyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

CHP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Çetin Çapan da, "Yaklaşık 3 hafta önce seçim irtibat büromuza bir saldırı olmuştu. Sırrı Bey bizim 25 yıllık dostumuzdur. Duyarlı bir kişi olduğunu herkes biliyor. Geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Seçimler için karşılıklı başarılar diledik' şeklinde konuştu. Bir programa yetişeceği için ayrılması gerektiğini belirten Önder'in, "Ayıp olmazsa hemen gitsek. Çayı da belediyeyi de alacağız. Belediyeye bekleriz" cümlesi salondakileri kahkahalara boğdu.

