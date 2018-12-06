HDP aday adaylık başvuru süresini uzattı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), daha önce 5 Aralık olarak açıkladığı belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süresini 12 Aralık tarihine kadar uzattı.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce 5 Aralık olarak belirlenen başvuru tarihine kadar partimize belediye eş başkanlığı, meclis üyelikleri için Türkiye'nin değişik kesimlerinden, kadınlardan, gençlerden, eski siyasetçilerden, inanç kesimlerinden, yerel dinamiklerden partimize yönelik yoğun ilgi gösterildi. Partimize yapılan başvurularda özellikle kayyum atanan bölgelerdeki yoğunluk bir kararlılığın ifadesi olarak özellikle dikkat çekiyor" denildi.

Aday adayı olmak isteyenlerin bir kısmının başvurular için gerekli hazırlıkları yetiştiremedikleri belirtilen açıklamada, yoğun talep üzerine Yerel Yönetimler Komisyonu'nun başvuruların 12 Aralık mesai bitimine kadar uzatılmasına karar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Daha önce aday kriterlerini kamuoyu ile paylaşan Yerel Yönetimler Komisyonumuz aynı zamanda KHK ile ihraç edilenlerden, kadınlardan, engellilerden ve gençlerden başvuru ücreti alınmamasını kararlaştırmıştı" denildi.