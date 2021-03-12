HDP, A Haber'i RTÜK'e şikayet etti

HDP, 8 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi isimli programda gizli tanık ifadelerine dayanarak “HDP il binasında PKK sığınağı” başlığını kullanan A Haber’i RTÜK’e şikayet etti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, kanalın hem RTÜK mevzuatı hem de yasa ve anayasa açısından açıkça suç işlediği belirtilen şikayet dilekçesinde, "HDP il binasında PKK sığınağı’ başlığı ile sunulan programın konukları Mehmet Metiner ve Onur Erim ile sunucusu Haktan Uysal bilgisiz ve belgesiz iddialar ortaya atmış; suçlama ve hakaret içerikli, hedef gösterici sözler sarf etmişlerdir. Program boyunca HDP’ye hiçbir şekilde söz hakkı verilmemiştir” denildi.

HDP’nin suç duyurusu dilekçesi şöyle:

“A HABER logosuyla yayın yapan kuruluşun 08.03.2021 tarihinde saat 21:00’da yayınlanan “Memleket Meselesi” isimli programda Halkların Demokratik Partisi hakkında bir gizli tanık ifadesine dayanarak bilgi ve belgeden yoksun iftira ve isnatlarda bulunulmuştur.

'HDP il binasına PKK sığınağı' başlığı ve alt yazısıyla sunulan programda, Sunucu’nun ‘HDP’nin İstanbul il binasının altında PKK’nın bir sığınağının olduğu ile ilgili gizli tanık ifadelerinin bulunduğunu biliyorduk. Arkadaşlar onları görsel olarak hazırladılar. HDP İstanbul il binasında PKK sığınağı. Bir gizli tanığın ifadesinden söz ediyoruz’ şeklindeki sözlerinden sonra gizli tanığın bu yöndeki ifadelerine yer verilmiştir. HDP’nin logosu ekrana yansıtılarak sunulan programda, program konuğu Mehmet Metiner, ‘Yani bu bilinen bir şey. Bunu konuşmak ayıp. Zaman kaybı. Gençler dağa çıkmışsa, çıkartılmışsa bakınız, bir, belediyelerin oluşturduğu Kültür Merkezleri, iki, HDP’nin il ve ilçe binaları. Yani sadece Esenyurt’daki HDP binası değil Türkiye’nin her yerindeki ilçe binaları bu şekildedir. İstanbul İl Binasında bu tür yerlerin olduğunu herkes bilir zaten. Gizli Tanığa gerek yok ki, bu bilinen bir şey’ şeklinde suçlama ve hakaret içerikli, hedef gösterici sözler sarf etmiştir.

Sunucunun bu konuşmaya ‘Teşekkür ederiz’ şeklindeki ifadesinden sonra diğer konuşmacı Onur Erim, ‘Mehmet Beye katılıyorum. Sonuçta HDP PKK’nın şehirde, Mecliste, Türkiye’de olan maalesef resmileşmiş kolu’ diyerek, suçlamaları sürdürmüştür. Konukların HDP’yi hukuki bilgi ve belgeden yoksun suçlayıcı, karalayıcı sözleri karşısında program sunucusu Haktan Uysal da, müdahale etmek yerine ‘Evet, doğru, teşekkür ederiz’ şeklindeki ifadeler kullanarak, karalama kampanyasına yayıncı kuruluş adına destek vermiştir.

Hakkında mesnetsiz suçlamalarda bulunulan HDP’ye ise hiçbir şekilde söz hakkı verilmemiştir. Bir yayın kuruluşunun, kendisini yargının yerine koyarak, parlamentonun üçüncü büyük partisi olan HDP hakkında suçlayıcı, karalayıcı, hedef gösterici içerikte yayın yapması, yayıncılık faaliyeti ve gazetecilik meslek etiğiyle bağdaşır bir durum değildir. İktidar partisinin emrindeki emniyet birimlerinin siyasi karalama kampanyası olarak servis yaptığı, gerçeklikten yoksun iddia ve suçlamaları ekranlarına taşıyan yayın kuruluşu, hem RTÜK mevzuatı hem de yasa ve Anayasa açısından açıkça suç işlemiştir.”