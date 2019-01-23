HDP, 68 belediye başkan adayını daha belirledi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) bugün 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak adaylarından 68'ini daha kamuoyuna açıkladı.

HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı adayları, Diyarbakır Milletvekili Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen oldu.

Hülya Alökmen, Sağlık Emekçileri Sendikası Yöneticisi iken KHK ile ihraç edilmişti.

HDP'nin Diyarbakır'da Çınar, Ergani, Dicle ve Hani ilçe adaylarından bazıları ittifak yaptığı Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, Demokrat Kürt Platformu, İnsan ve Özgürük Partisi ve Azadi Hareketi'nden.

Açıklanmayan bazı illerin adaylarının Perşembe günü Diyarbakır’da yapılacak tanıtım programında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.