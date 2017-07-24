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Politika

HDP, 4 Kasım'a kadar 'adalet' nöbeti tutacak

HDP, 4 Kasım'a kadar grup toplantılarını farklı illerde yapacak

24 Temmuz 2017 13:09

HDP, 4 Kasım’a kadar devam etmesi planlanan eylemler kapsamında ilk bir ay boyunca grup toplantılarını Diyarbakır, İstanbul, Van ve İzmir’de miting olarak gerçekleştirecek. Her kentte bir hafta boyunca tutuklu milletvekillerinin durumuna dikkat çekmek ve adalet talebiyle nöbet tutulacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre HDP, olağanüstü halin (OHAL) yıl dönümünde açıkladığı ‘Demokrasi Mücadele Planı’ doğrultusunda Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu milletvekillerinin ilk tutuklandığı 4 Kasım’ın yıldönümüne kadar çeşitli eylemler yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak HDP önümüzdeki bir ay boyunca grup toplantılarını farklı kentlerde mitinge dönüştürme kararı aldı. Grup toplantılarının gerçekleştirileceği kentlerde ayrıca halkın katılımıyla çeşitli toplantı ve etkinlikler de yapılacak. Milletvekilleri ilgili kentlerde tutuklu milletvekillerinin durumuna dikkat çekmek ve adalet talebinde bulunmak amacıyla nöbet de tutacaklar.

Takvim netleştirildi

HDP, 4 Kasım’ın yıl dönümüne kadar gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler kapsamında ilk bir aylık eylem takvimini de netleştirdi. Bu kapsamda, önümüzdeki hafta 25 Temmuz Salı günü Diyarbakır’da grup toplantısı gerçekleştirilecek ve bir hafta boyunca sivil toplum örgütlerinin ve halkın katılımıyla farklı etkinlikler yapılacak, bazı milletvekilleri de nöbet tutacak. Nöbet tutacak milletvekilleri ‘Herkes için adalet’ ve ‘Demokratik siyasete özgürlük’ mesajları verecek. Diyarbakır’da bir hafta sürecek etkinliklerin ardından sırasıyla İstanbul, Van ve İzmir’de de aynı etkinlikler sürecek.

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