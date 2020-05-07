HDP: 3 insanımızı kaybetmiş olmamızın tek sorumlusu AKP-MHP iktidarıdır

HDP, 323. günüde ölüm orucunu sonlandıran ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında bir açıklamada yaptı. Ölüm orucu eylemleri sırasında hayatlarını kaybeden Mustafa Koçak ve bir diğer Grup Yorum üyesi Helin Bölek'i hatırlatan HDP, "3 insanımızı kaybetmiş olmamızın tek sorumlusu ülkeyi “konser verilemez, sanat yapılamaz” hale getiren ardından bu talepleri görmezden gelen AKP-MHP iktidarıdır" dedi.

Konser yasaklarının kaldırılması ve cezaevindeki üyelerinin tahliye edilmesi talepleriyle ölüm orucuna devam eden İbrahim Gökçek, HDP ve CHP milletvekilleri ile hak örgütlerinin taleplerin takibini yapacaklarını açıklamasının ardından 5 Mayıs'ta eylemini sonlandırmıştı. Aynı gün hastaneye kaldırılan Gökçek bugün hayatını kaybetti.

TIKLAYIN - 322 günlük ölüm orucunu önceki gün sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek yaşamını yitirdi

HDP Merkez Yürütme Kurulu, İbrahim Gökçek'in ölümünün ardından bir açıklama yayınladı. "Demokrasinin kırıntısı olan ülkelerde bile bu taleplerin hiç biri tartışma konusu yapılmadan karşılanması gereken taleplerdi" ifadelerini kullanan HDP'nin açıklaması şu şekilde:

"Konser vermek, özgürce sanat yapmak ve adil yargılanmak amacıyla verilen mücadelede bir can daha yitirdik. Birkaç gün önce kamuoyunun yoğun çabası sonucu sesinin duyulduğunu belirterek ölüm orucuna son verdiğini açıklayan İbrahim Gökçek’i de maalesef kaybettik. Acımız çok büyük.

Partimiz dahil olmak üzere kamuoyu İbrahim’i yaşatmak için seferber oldu. Vicdan sahibi herkes harekete geçti. İbrahim ve arkadaşlarının dile getirdiği taleplerin hiçbiri karşılanmayacak talepler değildi. Demokrasinin kırıntısı olan ülkelerde bile bu taleplerin hiç biri tartışma konusu yapılmadan karşılanması gereken taleplerdi.

Oysa AKP iktidarı Helin Bölek ve Mustafa Koçak bu uğurda hayatını kaybetmesine rağmen bu taleplere kulak tıkadı, görmezden geldi. Hatta katı bir inat ve yasakçı anlayışla can kayıplarına neden oldu. 3 insanımızı kaybetmiş olmamızın tek sorumlusu ülkeyi “konser verilemez, sanat yapılamaz” hale getiren ardından bu talepleri görmezden gelen AKP-MHP iktidarıdır.

Helin, Mustafa ve İbrahim’i yaşatamadık, onları ölüme gönderen vicdansızlığı kıramadık, ama verdikleri bedelin hepimize yüklediği büyük bir sorumluluk bulunmaktadır. Sanatın, konserin, türkünün, düşüncenin, örgütlenmenin özgürleştiği bir ülke yaratmak vicdan sahibi olan herkesin sorumluluğudur.

Biz de 3 insanımızın anısını böyle anlamlandırıyor ve bunun mücadelesini yükselteceğimizi belirtiyoruz."

Ne olmuştu?

Grup Yorum'un yedi üyesi, 2016 Kasım ayında İstanbul'da, İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir polis operasyonu sırasında 'polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma' suçlamalarıyla önce gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.

Terör örgütü üyesi iddiasıyla tutuklanan müzisyenlerden Helin Bölek, Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı cezaevinden yaptıkları bir açıklama ile yaşadıkları baskılar, uygulanan konser yasakları, kültür merkezlerine yapılan baskınların son bulması için 17 Mayıs 2019 tarihinde 'süresiz ve dönüşümsüz' açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

20 Kasım 2019 tarihinde tahliye edilen Helin Bölek ve Bahar Kurt, açlık grevine devam etmişti.

Silivri 9 No'lu Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ise, 201. gününden itibaren açlık grevini ölüm orucuna çevirdiğini duyurdu. Gökçek, 24 Şubat 2020 tarihinde, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği 'cezaevinde kalamaz' raporu üzerine cezaevinden tahliye olmuştu.

Helin Bölek ve İbrahim Gökçek, taleplerin yerine getirilmediğini söyleyerek ölüm orucunu sürdüreceklerini açıkladılar. Helin Bölek ise 3 Nisan'da eyleminin 288'inci günde hayatını kaybetmişti.

Gökçek 322 günlük ölüm orucunu iki gün önce sona erdirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Gökçek tedavi gördüğü hastanede 7 Mayıs'ta hayatını kaybetti.