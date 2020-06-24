HDP, 15 Mayıs Kürt Dili Bayramı’nın Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi’ne eklenmesini istedi; MEB, "Anayasa'ya uygun değil" dedi

HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Kemal Bülbül ve Mehmet Rüştü Tiryaki'nin 15 Mayıs Kürt Dili ve Bayramı'nın Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi'ne eklenerek, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanmasına ilişkin talebini Milli Eğitim Bakanlığı, 'anayasaya ve mevcut mevzuata uygun olmadığı' gerekçesiyle reddetti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP milletvekilleri Dersim Dağ, Kemal Bülbül ve Mehmet Rüştü Tiryaki'nin 15 Mayıs Kürt Dili ve Bayramı'nın Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi'ne eklenmesi için dilekçe yazdı. MEB'e gönderilen dilekçede 2015 yılında 17-25 Aralık tarihinin Dünya Arapça Günü olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

MEB'den HDP'li milletvekillerinin dilekçesine verilen yanıtta, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklifi dahi edilemez maddelerinden olan 3'üncü maddesinde ‘Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir' hükmü, 42'nci maddesinde ise ‘Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez' hükmü yer almaktadır" denildi.

"Kürt Dil Bayramı'nın Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi'ne eklenmesi talebi Anayasa'ya uygun değil"

Bakanlık'tan gönderilen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklifi dahi edilemez maddelerinden olan 3'üncü maddesinde ‘Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir' hükmü, 42'nci maddesinde ise ‘Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez' hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte ilgili kanunun 4'üncü maddesinde ‘Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet engellilik ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır.

"Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmazı' denilmektedir. Dilekçede ifade edilen 17-25 Aralık Dünya Arapça Günü ilgili yönetmelik eki ‘Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi'nde yer almamakta olup, söz konusu çizelgede herhangi bir dile ait kutlama haftası bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ilgili dilekçe ile ifade edilen 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nın Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi'ne eklenmesi talebinin başta Anayasamız olmak üzere yürürlükte bulunan ilgili mevzuata uygunluk göstermediği değerlendirildiğinden söz konusu talep bakanlığımızca uygun bulunmamaktadır."