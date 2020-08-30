HDP: 1 Eylül'de Türkiye tarihinin en büyük 'barış zincirini' kuracağız

1 Haziran'da başlattığı 'Demokratik Mücadele Programı'nı Meclis'te yapacağı 'Barışa Çağrı Deklarasyonu' ile tamamlayacak olan HDP, 1 Eylül günü Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Van, İzmir ve Urfa’da Türkiye tarihinin en büyük insan zincirlerinin oluşturulacağını açıkladı.

HDP, 1 Haziran’da üç aşamadan oluşan ve üç ay boyunca devam eden “Demokratik Mücadele Programı”nın final etkinliğini yarın Mecliste yapacağı “Barışa Çağrı Deklarasyonu” ve 1 Eylül’de birçok kente düzenleyeceği “Barış Zincirleri” eylemleriyle tamamlayacak. HDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Van, İzmir ve Urfa’da Türkiye tarihinin en büyük insan zincirlerinin oluşturulacağı belirtildi.

"HDP, TBMM’de güçlü bir barış çağrısı yaparak programı tamamlayacak"

Açıklamada, “HDP, güçlü bir barış mesajı vermeyi ve barış çağrısı yapmayı amaçlıyor. Haziran ayında, Demokratik Mücadele Programının startını Hakkari ve Edirne’den başlattığı ‘Demokrasi Yürüyüşleri’ ile veren HDP, Barış Zincirleri oluşturmanın yanı sıra, TBMM’de güçlü bir barış çağrısı yaparak programı tamamlayacak” denildi.

Açıklamanın devamında, HDP’nin üzerinde uzun süredir çalıştığı ve üç aylık “Demokratik Mücadele Programı” boyunca halkın talep ve istekleri doğrultusunda hazırlanan “Barışa Çağrı Deklarasyonunu”nun çözüm adresi olarak görülen Mecliste açıklanacağı belirtildi.

Kürt hareketi, Kürt sorunu, barış için çağrı...

Türkiye toplumunun barış talebini Mecliste dillendirileceği belirtilen açıklamada, “HDP’nin Barış Deklarasyonunda iktidara, muhalefete, toplumsal güçlere, Kürt hareketine Kürt sorununun çözümü ve barış için çağrılar yer alıyor. HDP aynı zamanda deklarasyonda barış ve çözüme dönük kendi rolünü de tarif ediyor. Deklarasyonda çizilen çerçevenin aynı zamanda HDP’nin bundan sonraki barış mücadelesinin de hattını oluşturması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.