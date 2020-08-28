HDP 1 Eylül'de 'Barış Zinciri' oluşturacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP), koronavirüs salgını döneminde de parti yöneticileri ve belediyelere yönelik baskıların sürdüğü gerekçesiyle Haziran ayında başlattığı 3 aşamalı eylem planını, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, 8 ilde oluşturulacak "barış zinciri" ile tamamlayacak.

HDP koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma yasaklarının ardından, iktidarın partilerine yönelik baskı politikalarını sürdürdüğü gerekçesiyle yaz aylarında, yeniden"sokağa çıkma" kararı almış ve 1 Haziran'da da eş başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan "tüm demokratik ve toplumsal muhalefet güçlerine" bir araya gelme çağrısı içeren 9 maddelik tutum belgesi açıklamıştı.

4 Haziran'da, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yanı sıra, Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin "haklarındaki yargı kararı" nedeniyle düşürülmesinin hemen ardından HDP, Hakkari ve Edirne'den "darbeye karşı demokrasi yürüyüşü" başlattı.

Ancak, iktidarın da tepkisini çeken yürüyüş, birçok il valiliğinin "pandemi" gerekçesiyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklaması nedeniyle, bir anlamda sembolik olarak yapıldı ve 20 Haziran'da eş başkanların Ankara TBMM önünde yaptığı açıklamayla tamamlandı.

HDP yaz ayları boyunca da "halkla buluşma" etkinlikleri altında sahada çalışmalarını sürdürdü. HDP yönetimi, "darbelere karşı demokratik mücadele" programının üçüncü ayağını ise 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde iş başına gelen -başta Mardin ve Diyarbakır olmak üzere- partili belediye başkanlarının görevden alınıp, yerlerine kayyum atandığı 19 Ağustos'un yıldönümünde başlattı. Batı ve Doğu'daki illerde eş başkanlar halkla buluşma etkinlikleri gerçekleştirdi.

Barış zinciri oluşturulacak

HDP'nin 3 aylık demokratik mücadele programı , 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 8 ilde gerçekleştirilecek barış zinciri ile noktalanacak.

HDP Eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın, 31 Ağustos pazartesi günü basın toplantısıyla hem şimdiye kadar yapılan çalışmaların sonuçlarını, hem "barış zinciri" etkinliğinı, hem de yeni dönem hedeflerini açıklaması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre eş başkanların da farklı illerden katılımıyla, Diyarbakır Adana, Urfa, Van, Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'da barış zinciri oluşturulacak.

Geçmişte 1 Eylül'de barış mitingleri düzenlemesiyle bilinen HDP'nin, pandemi koşullarını da dikkate alarak miting yapmama kararı aldığı ifade edildi. Barış zinciri oluşturulurken de, el ele tutuşulmayacak, bunun yerine sosyal mesafe korunarak "kurdeleler"in tutulmasıya zincir oluşturulacak.

Yeni dönem politikaları nasıl şekillenecek?

3 aylık eylemlilik kararının sonuçlarının partiye olumlu yansıdığı değerlendiriliyor.

HDP kaynakları, yapılan eylemlerin parti örgütlerine moral olduğu gibi, parti olarak esnaf ve sivil toplum örgütleriyle doğrudan diyalog kurulmasının sağlandığına dikkat çekerek, partinin önümüzdeki dönem politikalarının belirlenmesinde bu verilerin etkili olacağına dikkat çekiyorlar.

HDP'nin 1 Eylül'deki barış zinciri etkinliğinin ardından, yetkili kurullarını toplayarak yeni dönem stratejisini değerlendireceği belirtilirken, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bir süre önce gündeme getirdiği "güçlendirilmiş parlamenter sistem" ve "ittifak" önerilerinin de konu başlıklarından olması bekleniyor.

Yerel seçimlerde, batıdaki illerde CHP adaylarına destek veren HDP'nin bir sonraki seçimde bu iş birliğini sürdürüp sürdürmeyeceği net değil. Parti kaynakları, ittifakların ancak seçim koşullarına göre şekilleneceğini vurguluyor.

Reuters

İnce'ye yanıt: Kendisi de teşekkür etmedi

Öte yandan, bir süre önce "Bin günde memleket hareketi"ni başlattığını açıklayan, CHP'nin 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce'nin, Kürt seçmenle ilgili açıklamaları da dikkatle izleniyor. İnce'nin basın toplantısı düzenlediği 13 Ağustos'ta, yerel seçimleri kastederek, "İstanbul'u, Ankara'yı, Hatay'ı, birçok yeri bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. Seçimden sonra CHP Kürt vatandaşlarımıza teşekkür edemedi" açıklamasına HDP, mesafeli yaklaşıyor.

HDP'li üst düzey bir yönetici, kimsenin Kürt seçmeni, "kendi siyasi hedeflerinin aracı" olarak kullanmaması gerektiğini belirtirken, "Sayın İnce bir şeyi atlıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Kürt seçmenin yoğun olduğu illerden 3-4 puan oy aldı. Çıkıp bir kere teşekkür etti mi? O nedenle bu tür açıklamalara mesafeli yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun ziyareti: Arka planında bir şey yok

Başbakanlığı dönemindeki "hendek operasyonları" sonrasında Diyarbakır Sur'u "Toledo yapacağı" sözleriyle HDP'lilerin tepkisine yol açan eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde kardeşini kaybeden HDP Eş başkanı Mithat Sancar'a, taziye ziyaretine gitmesi de dikkat çekici bulunmuştu.

HDP kaynakları bu ziyaretle ilgili de, "Tamamen insani, taziye amaçlı bir ziyaretti. Elbette dikkat çekici bulunabilir ama arka planında başka bir şey yok, aranmamalı da" değerlendirmesi yaptı.