HDF kuruluşunun 40'ıncı yılını İstanbul'da kutladı

İSTANBUL, (DHA)- YURTDIŞINDA yaşayan Türklerin sorunlarına çözüm bulmak için kurulan Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu (HDF), kuruluşunun 40\'ıncı yılını Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen etkinlikle kutladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, \"Bu örgütlenmenin bundan sonraki kuşaklar için önemli bir mihenk taşı olacağını düşünüyorum” dedi.

Yurtdışında yaşayan Türklerin sorunlarına çözüm bulmak, göçmenlerin yasal, sosyal ve politik eşitliklerini sağlamak, Türkiye\'de demokrasinin tüm kural ve kurumlarıyla işler hale gelmesine katkı sağlamak amacıyla 29 Ekim 1977’de kurulan HDF 40\'ıncı yaşını kutluyor. 40\'ıncı yıla özel Maltepe Belediyesi’nin destekleriyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen etkinlik, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve HDF Genel Başkanı Necip Şahin, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Onursal Genel Başkanı Ercan Karakaş, HDF Sindelfingen Bürosu Yöneticisi Sadık Öztürk ve çok sayıda üyenin katılımıyla gerçekleşti.

\"YURTTAŞLARIMIZA YAPILAN SALDIRILARIN TAKİPÇİSİYİZ\"

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, HDF’nin 40 yıldır yaptığı çalışmaların anlatıldığı bir tanıtım filmi gösterildi. Ardından göçün 56\'ncı yılında eşitlik mücadelesi, HDF’nin 40\'ıncı yılı ve Almanya’daki yurttaşların siyasi örgütlenmelerinin tartışıldığı paneller düzenlendi. Federasyonun kurulduğu günden bugüne kadar geçirdiği süreçler hakkında bilgi veren HDF Genel Başkanı Necip Şahin, “Almanya ve yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın hayatları dışarıdan göründüğü gibi değil, onlar saldırıya uğradı, evleri yakıldı, öldürüldü. Biz bunların da takipçisi oluyoruz” dedi.

\"BU BİR MİHENK TAŞI OLACAK\"

Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise \"Maltepeli çok sayıda insan aynı zamanda Almanya’da yaşıyor. Bu örgütlenmenin hem önümüzdeki dönemlerde hem de bundan sonraki kuşaklar için de çok önemli bir mihenk taşı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

SODEV Onursal Genel Başkanı Ercan Karakaş da, \"Federasyon yurttaşlarımızın buluştuğu ve siyasete girmek isteyenler için bir okul oldu. Bu tamamen bir sivil toplum örgütüdür, bağımsızdır. Üyelerin kendi maddi manevi olanaklarıyla 40’ıncı yıla gelmiştir” dedi.

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