HBO ve Netflix, 'skandallar kraliçesi' Wanda Nara'nın hayatını dizi yapmak istiyor

Futbol dünyasına Maxi Lopez’in eşi olarak adım atan, ardından Arjantinli futbolcuyu takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatan ve evlenen Wanda Nara, iki dünyaca ünlü dizi ve film platformunun kendisine hayat hikâyesini anlatan bir dizi için teklif yaptığını söyledi.

HBO ve Netflix'in projeyle ilgilendiğini ifade eden Wanda Nara, "Bu hikâyeye hayat vermenin olası durumlarını inceliyorum" dedi.

Şu anda PSG'de forma giyen eşi Mauro Icardi'nin menajerliğini de yapan ünlü model sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar, benimle ilgili her şeyi bildiklerini düşünüyorlar ama yemin ederim bilmedikleri birçok şey hâlâ var. Projenin bir kısmının çekimi Arjantin'de, bir kısmı da Avrupa'da olacak" dedi.

Kendisini oynayacak oyuncunun kim olacağına dair bilgisi olmadığını söyleyen 33 yaşındaki model, "Senaryonun hazırlanmasına elbette ki ben de dahil olacağım" diye konuştu.