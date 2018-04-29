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BBC Türkçe

HBO 'hack'lendi, Game of Thrones'un senaryosu çalındı

Bir grup bilgisayar korsanı, ABD'li eğlence şirketi HBO'nun sistemine girdiklerini ve Game of Thrones dizisinin henüz yayınlanmamış bir bölümünün senaryosunu ele geçirdiklerini öne sürdü.

29 Nisan 2018 20:30

Bir grup bilgisayar korsanı, ABD'li eğlence şirketi HBO'nun sistemine girdiklerini ve Game of Thrones dizisinin henüz yayınlanmamış bir bölümünün senaryosunu ele geçirdiklerini öne sürdü.

Grup, Entertainment Weekly dergisine gönderdiği e-postada, HBO'nun sistemine girerek, 1,5 terabaytlık veri ele geçirdiklerini söyledi.

Grup, ele geçirdiği veriler arasında Game of Thrones dizisinin ABD'de Pazar günü yayınlanması planlanan yedinci sezon dördüncü bölümünün senaryosunun da yer aldığını iddia etti.

Grup ayrıca, Ballers ve Room 104 adlı dizilerinin henüz yayınlanmamış bölümlerini internete koydu ve "yakında" daha fazla materyalin yayınlanacağını duyurdu.

HBO yaptığı yazılı açıklamada "bir siber meseleyle" karşı karşıya olduğunu doğruladı.

Açıklamada, "Olayla ilgili ivedilikle soruşturma başlattık ve hem kolluk kuvvetleri hem de dışarıdan siber güvenlik şirketleriyle birlikte çalışıyoruz" dedi.

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