-Hazırlık maçında olay çıktı ELAZIĞ (A.A) - 04.09.2011 - Bank Asya 1. Lig'in yeni ekiplerinden Elazığspor'un, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Diyarbakırspor ile yaptığı hazırlık maçı 1-1 sonuçlandı. Maçın devre arasında iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda, bazı kişiler yaralandı. Elazığspor, yeni sezon açılışı dolayısıyla Elazığ Atatürk Stadı'nda Diyarbakırspor'u konuk etti. Maç öncesi, Elazığsporlu futbolcular taraftarlara tanıtıldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın devre arasında, her iki takım taraftarları arasında karşılıklı sataşmalar oldu. Bu sataşmalar sürerken, Elazığsporlu taraftarların ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganı attığı duyuldu, Diyarbakırsporlu taraftarların ise zafer işaretleri yaptığı görüldü. Elazığsporlu taraftarlar, Diyarbakırsporlu taraftarlara doğru pet şişe ve çeşitli cisimler fırlatırken, Diyarbakırsporlu taraftarlar da tribünlerdeki koltukları sökerek Elazığsporlu taraftarlara doğru attı. Olaylar sürerken Elazığsporlu ve Diyarbakırsporlu bazı taraftarlar sahaya girdi. Sahaya giren taraftarlar polisler ve özel güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Atılan cisimler nedeniyle Diyarbakırsporlu bazı taraftarlar ile bir polis memuru hafif yaralandı. Olaylar üzerine polis memurları tribünlerde geniş güvelik önlemi aldı. Diyarbakırspor teknik direktörü Recep Bayık da taraftarlarının olduğu bölüme giderek onları sakinleştirmeye çalıştı. Olayların devam etmesi nedeniyle, sahaya gelen takımlar bir süre ikinci yarının başlamasını bekledi. Bir süre sonra olayların sakinleşmesi üzerine, maçın ikinci yarısı başladı. Maçın 65'inci dakikası oynanırken, Diyarbakırsporlu taraftarlar polis nezaretinde stattan ayrıldı. Maç, 1-1 beraberlikle sona erdi. Diyarbakırspor'un golünü 53. dakikada Cemal atarken, ev sahibi Elazığspor 73. dakikada Hakan'ın kendi kalesine attığı golle skorda dengeyi sağladı.