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Yaşam

Hazırlık kitabında garip yaklaşım

Kaymakamlık tarafından üniversiteye hazırlık amacıyla dağıtılan kitapta Ankara ve Diyarbakır idari şehir olarak nitelendirild

29 Nisan 2009 03:00

Çankırı'nın Kızılırmak İlçesi'nde kaymakamlık tarafından üniversiteye hazırlık amacıyla dağıtılan kitapta Diyarbakır'ın Ankara ile birlikte idari iller arasında gösterilmesi dikkat çekti.

Kızılırmak Kaymakamlığı, ilçede üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap olması düşüncesiyle toplu halde aldığı Zirve Dergisi Yayınları'na ait kitapları, Kızılırmak Lisesi'nde dağıttı. Ancak 10'uncu sınıf Coğrafya Kitabı'nın 79'uncu sayfasında yer alan `Ankara ve Diyarbakır gibi iller idari şehirler olarak nitelendirilebilir. Ankara, ülkemizin başkenti olup gelişmesinde ve büyümesinde yönetim merkezi olmasının büyük etkisi olmuştur' notu okulun coğrafya öğretmeninin dikkatini çekti. Öğretmen, bu bölümü kalemle karaladıktan sonra öğrencilere kitapları dağıtırken, konu Kızılırmak Kaymakamı Murat Kütük'e iletildi.

Kitapta yer alan ifadelerin kendilerinin de dikkatini çektiğini belirten Kaymakam Murat Kütük, ilçelerinde dershane olmadığı için Kayseri'de bulunan 2M Bilişim ve Sınav Hizmetleri firmasıyla protokol yaptıklarını söyledi. Protokol doğrultusunda Zirve Dergisi Yayınları'na ait üniversite hazırlık kitaplarını seri halinde alınarak öğrencilere dağıtıldığını açıklayan Kaymakam Kütük, ``Resmi yazıyla protokol yaptığımız 2M Bilişim Hizmetleri firmasını ve Zirve Dergisi Yayınları'nı uyardık'' dedi.

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