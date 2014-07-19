Hazırlanacak rapor için gözler UEFA’da

Türkiye'de gözler bir kez daha UEFA'ya çevrildi. Trabzonspor'un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin de Trabzonspor hakkındaki şikâyetlerini 17 Temmuz’da değerlendiren UEFA Disiplin Komitesi, konuyu ayrıntılı olarak inceleyip rapor hazırlaması için bir müfettiş görevlendirdi. Ancak UEFA'nın bu hamlesi, 3 muhatabını da pek de endişelendirmiş görünmüyor.
Kanarya ceza beklemiyor
Bugün gazetesinden Orkun Özateş imzalı habere göre, Trabzonspor'u UEFA'ya 'teşvik primi verdiği' iddiasıyla şikayet eden Fenerbahçe'de, birileri ceza alacaksa bunun kendileri olmayacağı görüşü hakim. Sarı-Lacivertliler, UEFA Disiplin Kurulu'nun 'sıfır tolerans' ilkesi gereği kendisini cezalandırdığını aynı nedenle Trabzonspor'un ceza alabileceğine inanıyor. Ayrıca UEFA'nın kararını değiştirmesi için TFF'ye hiçbir baskı yapamayacağını da savunuyor.
Dosya kapanacak mı?
TFF'yi “Fenerbahçe hakkında işlem yapmadı” suçlamasıyla şikâyet eden Trabzonspor ise UEFA'nın müfettiş tehdidine rağmen Avrupa Ligi'ne almasını soruşturmanın neticesine dair iyi bir işaret olarak görüyor. Bordo-Mavili hukukçular "Daha önce UEFA Fenerbahçe ve Beşiktaş'a soruşturma açtığında bu iki takımı turnuvalarına almadı. Bizde böyle bir hamle yapılmadı. Bu nedenle bizim açımızdan bir sorun yok" görüşünde.
Bordo-Mavili kulübün Fenerbahçe'yi hukuki açıdan kayırmakla suçladığı TFF'de ise hiçbir kaygı yok. TFF Hukuk Kurulu, UEFA'nın bu hamlesinin prosedür gereği olduğunu, bu hamle sonrası dosyayı kapatacağını dile getiriyor. Peki gerçekten de durum bu kadar toz pembe mi?
Her şey rapora bağlı
Konuyla ilgili spor hukukçusu Av. Emin Özkurt UEFA’nın müfettiş atamasıyla birlikte, durumun nispeten daha ciddi bir hal aldığını söyledi. UEFA'nın işi bir adım daha ileriye götürdüğünü belirten Özkurt "Bundan sonra müfettiş, dosya üzerinde detaylı bir inceleme yapıp, rapor hazırlayacak. Bu raporda herhangi bir cezaya yer olmadığı belirtebileceği gibi, ihlaller olduğu tespit edilmişse UEFA Disiplin Kurulu’nun buna uygun bir ceza vermesi talebi de söz konusu olabilir. Müfettişin, TFF'nin ve/veya Trabzon’un cezalandırılmasını talep etmesi durumunda ise her iki kurumumuz kendilerini savunmak zorunda kalabilirler” dedi.