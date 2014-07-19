Hazırlanacak rapor için gözler UEFA’da

Tür­ki­ye'de göz­ler bir kez da­ha UE­FA'ya çev­ril­di. Trab­zons­por'un Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF), Fe­ner­bah­çe'nin de Trab­zons­por hak­kın­da­ki şi­kâyet­le­ri­ni 17 Temmuz’da de­ğer­len­di­ren UE­FA Di­sip­lin Ko­mi­te­si, ko­nu­yu ay­rın­tı­lı ol­arak in­ce­le­yip ra­por ha­zır­la­ma­sı için bir mü­fet­tiş gö­rev­len­dir­di. An­cak UE­FA'nın bu ham­le­si, 3 mu­ha­ta­bı­nı da pek de en­di­şe­len­dir­miş gö­rün­mü­yor.

Kanarya ceza beklemiyor

Bugün gazetesinden Orkun Özateş imzalı habere göre, Trab­zons­por'u UE­FA'ya 'teş­vik pri­mi ver­di­ği' id­di­asıy­la şi­ka­yet eden Fe­ner­bah­çe'de, bi­ri­le­ri ce­za ala­cak­sa bu­nun ken­di­le­ri ol­ma­ya­ca­ğı gö­rü­şü ha­kim. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, UE­FA Di­sip­lin Ku­ru­lu'nun 'sı­fır to­le­rans' il­ke­si ge­re­ği ken­di­si­ni ce­za­lan­dır­dı­ğı­nı ay­nı ne­den­le Trab­zons­por'un ce­za ala­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor. Ay­rı­ca UE­FA'nın ka­ra­rı­nı de­ğiş­tir­me­si için TFF'ye hiç­bir bas­kı ya­pa­ma­ya­ca­ğı­nı da sa­vu­nu­yor.

Dosya kapanacak mı?

TFF'yi “Fe­ner­bah­çe hak­kın­da iş­lem yap­ma­dı” suç­la­ma­sıy­la şi­kâyet eden Trab­zons­por ise UE­FA'nın mü­fet­tiş teh­di­di­ne rağ­men Av­ru­pa Li­gi'ne al­ma­sı­nı soruş­tur­ma­nın ne­ti­ce­si­ne da­ir iyi bir işa­ret ola­rak gö­rü­yor. Bor­do-Ma­vi­li hu­kuk­çu­lar "Da­ha ön­ce UE­FA Fe­ner­bah­çe ve Be­şik­taş'a so­ruş­tur­ma aç­tı­ğın­da bu iki ta­kı­mı tur­nu­va­la­rı­na al­ma­dı. Biz­de böy­le bir ham­le ya­pıl­ma­dı. Bu ne­den­le bi­zim açı­mız­dan bir so­run yok" gö­rü­şün­de.

Bor­do-Ma­vi­li ku­lü­bün Fe­ner­bah­çe'yi hu­ku­ki açı­dan ka­yır­mak­la suç­la­dı­ğı TFF'de ise hiç­bir kay­gı yok. TFF Hu­kuk Ku­ru­lu, UE­FA'nın bu ham­le­si­nin pro­se­dür ge­re­ği ol­du­ğu­nu, bu ham­le son­ra­sı dos­ya­yı ka­pa­ta­ca­ğı­nı di­le ge­ti­ri­yor. Pe­ki ger­çek­ten de du­rum bu ka­dar toz pem­be mi?

Her şey rapora bağlı

Ko­nuy­la il­gi­li spor hu­kuk­çu­su Av. Emin Öz­kurt UE­FA’nın mü­fet­ti­ş ata­ma­sıy­la bir­lik­te, du­ru­mun nis­pe­ten da­ha cid­di­ bir hal al­dı­ğı­nı söy­le­di. UE­FA'nın işi bir adım da­ha ile­ri­ye gö­tür­dü­ğünü be­lir­ten Öz­kurt "Bun­dan son­ra mü­fet­tiş, dos­ya üze­rin­de de­tay­lı bir in­ce­le­me ya­pıp, ra­por ha­zır­la­ya­cak­. Bu ra­por­da her­han­gi bir ce­za­ya yer ol­ma­dı­ğı be­lir­te­bi­le­ce­ği gi­bi, ih­lal­ler ol­du­ğu tes­pit edil­miş­se UE­FA Di­sip­lin Ku­ru­lu’nun bu­na uy­gun bir ce­za ver­me­si ta­le­bi de söz ko­nu­su ola­bi­lir. Mü­fet­ti­şin, TFF'nin ve/veya Trab­zon’un ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı ta­lep et­me­si du­ru­mun­da ise her iki ku­ru­mu­muz ken­di­le­ri­ni sa­vu­nmak zorunda kalabilirler” dedi.