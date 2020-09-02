Haziranda firmaların finans dışı döviz açığı 163 milyar dolar

Finans dışı firma net döviz pozisyonu haziran ayında, bir önceki aya göre 2,1 milyar dolar gerileyerek 162,9 milyar dolar açık verdi.

Merkez Bankası’nın Haziran 2020 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini yayınladı.

Dünya’nın haberine göre, Haziran’da Mayıs ayına göre varlıklar 1 milyar 183 milyon dolar artarken, yükümlülükler 922 milyon dolar azaldı. Böylece net döviz pozisyonu açığı 162 milyar 933 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Net döviz pozisyonu açığı Mayıs 2020 dönemine göre 2 milyar 105 milyon dolar azaldı.

Yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 184 milyon dolar

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Haziran 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde bir önceki aya göre yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 184 milyon dolar, ihracat alacakları 258 milyon dolar ve yurt içi bankalardaki mevduat sırasıyla 361 milyon dolar arttığı belirtildi. Buna göre firmaların varlıkları 1.183 milyon dolar arttı.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1.984 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 601 milyon dolar, ithalat borçları ise 461 milyon dolar arttı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 922 milyon dolar azaldı.

Kısa vadede net döviz pozisyonu fazla verdi

Merkez Bankası’nın açıklamasına yükümlülüklerin vade yapısına yönelik şu bilgiler verildi: “Haziran 2020 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mayıs 2020 dönemine göre 683 milyon dolar, uzun vadeli olanlar ise 1.301 milyon dolar azalmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 368 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 694 milyon dolar artmıştır.”

Kısa vadede ise, Haziran 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 105.517 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 90.389 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu fazlası 15.128 milyon dolar olurken, mayıs ayına göre 1.314 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyinde gerçekleşti.