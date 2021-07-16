Haziranda bütçe 25 milyar TL açık verdi; vergi gelirlerinde büyük artış yaşandı

Merkezi yönetim bütçesi Haziran’da 25 milyar TL açık verdi; faiz dışı açık ise 15,6 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı ayında bütçe 19 milyar TL açık vermişti.

Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113,4 milyar TL, bütçe gelirleri 88,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

2020 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri 66 milyar 272 milyon TL idi. 2021 yılının aynı ayında yüzde 33,3 oranında artarak 88 milyar 346 milyon TL'ye çıktı.

Vergi gelirleri 73 milyar 238 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 11 milyar 710 milyon TL oldu.

2021 yılı Haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 oranında arttı.

Giderler yüzde 32.4 arttı

Haziran ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 7,8 iken 2021 yılında yüzde 8,4 olarak gerçekleşti.

Haziran’da faiz harcamaları 9 milyar 413 milyon TL, faiz hariç harcamalar 103 milyar 963 milyon TL oldu.