Haziran sonunda soba yakıyorlar

Kars Sarıkamış İlçesi'ne bağlı Hamamlı Köyü'ne giden Kaymakam Yusuf İzzet Karaman, girdiği evde Haziran ayının sonlarında yanan sobayı görünce şaşırdı. Temmuz ayında da sobaların yanıp yanmadığını soran Kaymakam Karaman'a ev sahibi "Bizde sobalar yaz-kış yanar" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, incelemelerde bulunmak ve halkın sorunlarını yerinde görmek için Hamamlı Köyü'ne gitti. Bu arada davet üzerine dinlenmek için bir eve giden Kaymakam Karaman, yanan sobayı görünce şaşırdı.

Kaymakam Karaman, "Haziran ayının sonuna geldik siz hala soba yakıyorsunuz?" dedi. Temmuz ayında da sobaların yakılıp yakılmadığı merak eden Kaymakam Karaman'a ev sahibi Erkan Sever, "Köyümüz özellikle gece ve sabah saatlerinde soğuk oluyor. Sobaları hiç kaldırmıyoruz. Geceleri hava soğuduğu için hiç sobaları kaldırmayız. Bizde sobalar yaz- kış yanar" diye konuştu.