Haziran'daki rekorun arka planı: 1+1 konutlardaki fiyat artışı 3+1’leri üçe katladı…

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 1.12, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.34 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 97.80 oranında nominal artış gerçekleşti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, haziran ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.43 oranında, 2+1 konut tipinde yüzde 0.36 oranında, 3+1 konut tipinde yüzde 0.15 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.18 oranında nominal artış yaşandı.

Banka kredisi kullanımında hızlı yükseliş

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, haziran ayında peşinat kullanım oranı yüzde 32.50, banka kredisi kullanım oranı yüzde 47.03 ve senet kullanım oranı yüzde 20.47 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında peşinat kullanımı yüzde 27.63, banka kredisi kullanımı yüzde 17.03, senet kullanımı yüzde 55.34 olarak gerçekleşmişti.

Haziran ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 11.96 oranında erime gözlendi. Mayıs ayında stok erime hızı yüzde 3.79 oranında gerçekleşmişti.

Satışların yarısı bitmiş konut stoklarından

Haziran ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 49.92’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 50.08’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Mayıs ayında ise satışların yüzde 28.85’i bitmiş, yüzde 71.15’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Haziran 2020’ sonuçlarını değerlendiren GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, banka kredisi kullanımının bir önceki aya göre 30 puan arttığını görüyoruz. Mayıs ayında 3.79 seviyesinde gerçekleşen stok erime hızının haziranda çok hızlı bir şekilde 11.96 seviyesine yükselmesi ise beklemede olan konut alıcıları için faiz oranının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Konut stokunun erime hızındaki bu artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunduğu konut kredileri çok etkili oldu. Düşük faiz oranının devam etmesiyle önümüzdeki aylarda özellikle kredili konut satışlarındaki hareketlilik sürecektir” dedi.