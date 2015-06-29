Haziran ayında Erciyes'e kar yağdı

Kayseri'de geçen hafta içinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı hafta sonu Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar olarak düştü. 15 yıl aradan sonra Erciyes'e haziran ayında ilk kez kar yağdı. Kar yağışı ile birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede düştü ve ilçelerle Erciyes Dağı eteklerindeki yerleşim merkezlerinde birçok kişi soba yaktı.

Kayseri geçen hafta boyunca yağışlı havanın etkisinde kaldı. Yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde özellikle ekili arazilerde hasar meydana geldi. Yumurta büyüklüğünde düşen dolu evlerin camlarını kırdı. Hafta sonu da tamamen yağışlı geçen Kayseri, haziran ayında Erciyes Dağı'na kar yağmasına şahit oldu. Türkiye Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, 15 yıl aradan sonra haziran ayında Erciyes'e kar yağdığını belirtti. 2 bin 700 metreden sonra kar yağışına şahit olduklarını aktaran İsmail Yılmaz, bir kulüp üyesi dağcılarla tırmanışta yeni yağan kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığını söyledi.

Pazar günü yağan kar yağışının ardından Erciyes Dağı'nın zirvesinin görünümü beyaza büründü.