Haziran ayında Ağrı'da kar yağdı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirvesi, sağanağın ardından yağan karla beyaza büründü. Hava sıcaklığının düştüğü ilçede yüksek kesimlere kar yağması görenleri şaşırttı. Bölgede yaşayan Ayhan İsen ise Haziran ayında kar yağışına pek alışık olmadıklarını kaydetti.

Bu arada ilçe merkezinde sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerine gitmekte zorluk çekti. Okuldan çıkan öğrenciler ise sağanaktan korunmak için çatı altlarına sığındı.