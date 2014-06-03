T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Haziran ayında Ağrı'da kar yağdı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Köse Dağı'na, sağanak yağmurun ardından kar yağması vatandaşları şaşırttı

03 Haziran 2014 17:20

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı'nın zirvesi, sağanağın ardından yağan karla beyaza büründü. Hava sıcaklığının düştüğü ilçede yüksek kesimlere kar yağması görenleri şaşırttı. Bölgede yaşayan Ayhan İsen ise Haziran ayında kar yağışına pek alışık olmadıklarını kaydetti.

Bu arada ilçe merkezinde sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerine gitmekte zorluk çekti. Okuldan çıkan öğrenciler ise sağanaktan korunmak için çatı altlarına sığındı.

ETİKETLER

ağrıeleşkirt ilçesiköse dağıkarhaziranyağış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24