Hazır meyve sularında, sıvı sabunlarda kullanılan aromatik katkılar mı kullanılıyor?

Prof. Dr. Canan Karatay, sıvı sabunlarda kullanılan aromatik katkıların meyve sularında kullanıldığını söyledi.

A Haber’de yayınlanan Mehmet Ali Önel yönetimindeki Deşifre Programı’na konuk olan Prof. Dr. Canan Karatay "başta obezite olmak üzere bir çok hastalığın temelinde endüstriyel gıdalar var" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Formu'nda, uzmanlar, 20 yıl içerisinde önlem alınmaz ise dünya nüfusunun yarıdan fazlasının obez olacağına dikkat çekmişti.

Prof. Dr. Canan Karatay ise başta obezite olmak üzere bir çok hastalığın temelinde endüstriyel gıdalar olduğunu ileri sürdü. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tam buğday ekmeği tüketilmesi yönündeki tavsiyelerini de değerlendiren Karatay, şunları söyledi: "Doğal tohumdan yapılan, kara değirmende çekilen tam buğday ekmeğinde sorun yok. Ama glüten deposu 'hibrit buğday' sekere dönüşüyor.Tam buğday ekmeği de olsa, 2 dilim yediğinizde 2 yemek kaşığı şeker yemiş oluyorsunuz, doğal buğdayda glüten oranı % 12'dir. Hibrit buğdayda ise % 60. Bu oranda glüteni vücut tanımıyor ve şekere dönüştürüyor; sonra ne oluyor, ekmek kafalı obez insanlar ortalıkta dolaşıyor."

Paketlenmiş endüstriyel gıdalardan uzak durulması yönünde uyarıda bulunan Karatay; doğal olan her şeyi yiyebilirsiniz. Tereyağınızı, yoğurdunuzu kendiniz yapın, kesinlikle tam buğday da olsa ekmek tüketmeyin, onun yerine ceviz, fındık tüketebilirsiniz tavsiyesinde bulundu..

Aşırı meyve ve suyunu tüketmenin sakıncalarına da değinen Karatay "meyve yada meyve suyunda bulunan früktoz sık sık sağlık sorunlarına yol açabilen bir şekerdir. Öyle ki früktoz alkol ürünlerinin gösterdiği hasar kadar insan vücuduna zarar verir. İnsan karaciğeri devamlı olarak früktozu yağa çevirdiğinden hem metabolik rahatsızlıklara neden olur hem de obeziteye" uyarısında bulundu.

Meyve suyu yerine posasıyla birlikte meyve tüketmenin daha sağlıklı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay piyasada satılan hazır ambalajlı meyve sularıyla ilgili de gündem yaratacak bir açıklamada bulundu… Prof. Dr. Karatay, "meyve suyu diye vatandaşa kimyasal karışım içiriyorlar. Vatandaş meyve suyu içtiğini düşünüyor ama bu aromatik katkıların aynısı sıvı sabunlara da katılıyor. Çilekli sabun, elmalı sabun gibi."dedi