Hazır kıymalardan sakatat ve boya çıktı

Kırmızı rengine aldanarak 'yağsız' diye aldığınız kıymalar hileli çıkabilir. Az kıymaya bol sakatat katan hileciler, içine bir de kırmızı boya basıp, vatandaşı kandırıyor...

Gıda skandallarıyla sarsılan Türkiye'de hilelerin ardı arkası kesilmiyor... Denetimlere ve yaptırımlara rağmen vatandaşın sağlığı ile oynamaktan vazgeçmeyen hileciler, elini hazır kıymadan çekmiyor. Öyle ki, gözünü para bürümüş hileciler, kâr amacıyla iftar sofralarına bile hile bulaştırıyor. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında hazır kıymalarla ilgili şikayetlerde artış yaşanıyor.

Bir tüketici, hazır kıymadaki gıda boyasına dikkat çekiyor. Hazır kıyma ile yapılan yemeğin kırmızıya boyandığını söyleyen tüketici, bakın neler anlatıyor:

"Annem iftarda sulu köfte yaptı. Yemek turuncuya boyandı. Eli nereye değse kıymadaki boya yağlı boya gibi çıktı. İnsan sağlığı ile nasıl oynanıyor siz düşünün. Bizim aldığımız kıymaya gıda boyası konulmuş."



'Can boğazdan gidiyor'



Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ da, hazır kıymalarla ilgili olarak TAKVİM'e önemli açıklamalarda bulundu. Hazır kıymaya konulan boyanın insan sağlığına zararlı olabileceğine dikkat çeken Bozdağ, "Her türlü katkının uzun vadede sağlığa büyük zararları var. 'Can boğazdan gelir' lafı artık 'Can boğazdan gidiyor'a döndü. Hastanelerin önünde uzun kuyrukların olması tesadüf değildir" dedi. Hilecilerin hazır kıymaya böbrek, karaciğer ve akciğer gibi sakatatlar da koyduğunu söyleyen Bozdağ, "Sakatatın rengi açık olduğu için boyama gereği duyuyorlar. Bu sakatatlar zararsız gibi görünse de ortada bir hile var. Nasıl ki, 'Yüzde 100 dana eti' denilen sucukta tavuk eti bulundu; firmalar afişe edildi, bu da aynı şekilde bir hileciliktir" diye konuştu.



Gıda boyası böbrekleri vuruyor



Doğal yollarla üretilen renklendiriciler pahalı olduğu için kimyasal metodlarla sentetik olarak üretilen gıda boyalarına başvuranlar, göz göre göre sağlığımızla oynuyor. Doğal renklendiriciler pahalı olduğu için, hilecilerin ucuz sentetik boyaları kullandığı belirtiliyor. Sentetik gıda boyası, başta böbrek tümörü olmak üzere kurdeşen, rinit, alerji, hiperaktivite, kromozom hasarı, karın ağrısı, bulantı ve kusma, hazımsızlık ve iştahsızlığa yol açıyor. Sentetik gıda boyası kıymanın yanı sıra unlu gıdalar, pasta, tatlı, çerez, dondurma, içecek, konserve balık ve hazır çorba gibi gıdaların üretiminde de kullanılıyor.



'İçindekiler' bölümünü inceleyin



Aldığımız gıdalarda hangi renklendiricilerin kullanıldığını nereden bilelim?' diye soranlara uzmanlar şu yanıtı veriyor: "Mutlaka gıda maddelerinin etiketine bakın. Etikette hangi katkı maddesinin hangi amaçla kullanıldığı yazmaktadır. Örneğin; bir alkolsüz içecekte içindekiler bölümünde şu ifadeleri bulabilirsiniz: İçindekiler: Su, şeker, kola üzütü, renklendirici (E160a) gibi. Katkı maddeleri uluslararası E kodu ile gösterilir."