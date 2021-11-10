Hazır giyimde iplik krizi; sektör temsilcileri ihracata sınırlama getirilmesi ve ithalatta ek vergilerin kaldırılmasını istiyor

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları sektördeki iplik krizine dikkat çekmek için ortak çağrıda bulundu. 5 ihracatçı birliği ve 13 sektör derneği adına konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanması ve iplik ithalatında ek vergilerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Gültepe, “10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6 – 7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip, hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16 – 17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı arttırarak ülkemize çok daha fazla Döviz kazandırabiliriz” dedi.

"İpliği 0,80 - 1 dolar daha pahalıya alıyoruz"

Pahalanan iplik fiyatlarına dikkat çeken Gültepe "Uluslararası pazarlarda emtia fiyatları son bir yılda dolar üzerinden ortalama yüzde 20 arttı. Türkiye’de bu oran yüzde 35 – 40 düzeyinde. Pamuk ve pamuk ipliğinde çok daha yüksek bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız. Son bir yılda pamuğun fiyatı dünyada yüzde 57, Türkiye’de yüzde 86’6 artış gösterdi. Pamuk ipliğini yurt içinden uluslararası piyasalara göre 0,80 - 1 dolar daha pahalıya alıyoruz. Fiyat artışı bir yana tedarikte de sıkıntı çekiyoruz. Önceleri 2 - 3 haftada gelen hammadde şimdi 4 - 5 haftada elimize ulaşıyor" dedi.

İhracata sınırlama çağrısı

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu dönemde ülkemizden pamuk ve pamuk ipliği ihracatında büyük artış olduğunu bildiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin Ocak – Ekim döneminde pamuk ipliği ihracatında 2020’ye göre yüzde 68,4, 2019’a göre ise yüzde 30,4 artış var. İhracata elbette karşı değiliz. Ancak bizim hedefimiz katma değerli ihracat olmalı. 10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6 – 7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz."